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Time опубликовал список самых влиятельных людей в спорте в 2025 году - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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16:18 09.06.2026 (обновлено: 16:26 09.06.2026)
Time опубликовал список самых влиятельных людей в спорте в 2025 году

Time включил Месси и Малинина в список самых влиятельных людей в спорте 2025 г

© Фотография из соцсетейЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фотография из соцсетей
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Журнал Time опубликовал список из 100 наиболее влиятельных людей в спорте в 2025 году.
  • Список разделен по категориям: иконы, титаны, инноваторы, лидеры.
  • В число наиболее влиятельных людей в спорте вошли такие спортсмены, как Леброн Джеймс, Лионель Месси, Илья Малинин, Криштиану Роналду, Эрлинг Холанд, Алиса Лю, Джейлен Брансон, Купер Флэгг, а также другие известные спортсмены и спортивные деятели.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Журнал Time опубликовал список из 100 наиболее влиятельных людей в спорте в 2025 году.
Список разделен по категориям: иконы, титаны, инноваторы, лидеры.
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В число икон вошли такие спортсмены как баскетболист Леброн Джеймс, футболист Лионель Месси, фигурист Илья Малинин, теннисисты Янник Синнер и Карлос Алькарас, гонщик "Формулы-1" Ландо Норрис, легкоатлет Арман Дюплантис, горнолыжница Микаэла Шиффрин, футболистка Айтана Бонмати, киберспортсмен Ли Faker Сан Хек и велогонщик Тадей Погачар.
В список титанов журнал определил футболистов Криштиану Роналду и Эрлинга Холанда, баскетболистов Виктора Вембаньяму и Шея Гилджес-Александера, лыжника Йоханнеса Клебо, хоккеиста Джека Хьюза.
Среди инноваторов фигуристка Алиса Лю, баскетболисты Джейлен Брансон и Купер Флэгг, горнолыжница Линдси Вонн, а также автогонщик Денни Хэмлин вместе с бывшим баскетболистом Майклом Джорданом.
В число лидеров журнал включил принца Гарри, теннисистку Арину Соболенко, легкоатлетку Фейт Кипьегон, гонщика "Формулы-1" Кими Антонелли, баскетболиста Стефена Карри, гендиректора Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйну Уайта, гимнастку Джордан Чайлз, президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, лыжницу Джесси Диггинс, дартсмена Люка Литтлера и боксера Александра Усика.
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СпортЛеброн ДжеймсЛионель МессиЯнник СиннерUFCМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
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