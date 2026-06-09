МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые использовались ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары также были нанесены по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

ВСУ за сутки потеряли 1330 военнослужащих и 537 беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 158 998 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 677 танков и других боевых бронированных машин, 1 731 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 281 орудие полевой артиллерии и минометов, 63 687 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

Штурмовые подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ продолжают теснить противника на запорожском направлении, сообщили в Минобороны России.

Группа мобилизованных военнослужащих ВСУ на сумском направлении застрелила своего командира роты, после чего скрылась, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Артиллеристы "Южной" группировки российских войск уничтожают расчеты "птиц Мадьяра" в Константиновке , рассказал РИА Новости заместитель командира взвода гаубичной батареи 10-го танкового полка с позывным "Артист".

Расчет саперов 92-го саперного полка российской группировки войск "Север" за сутки обнаруживает и уничтожает до 200 опасных боеприпасов ВСУ на сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Рысь".

Подразделения 5-й отдельной бригады Национальной гвардии Украины оставили занимаемые позиции в районе Петро-Ивановки на харьковском направлении, после чего попали под огонь собственных заградительных отрядов, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Украинские удары по гражданским

Более 34 тысяч человек остались без электричества после атаки ВСУ на энергетический объект в Брянской области , восстановительные работы почти завершены, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук

Восстановление приграничья Курской области остается небезопасным в связи с ежедневными атаками ВСУ, а также сложной оперативной обстановкой, сообщил губернатор Александр Хинштейн

Киевский режим с начала 2026 года достиг нового пика эскалации атак по российскому гражданскому населению, за прошедшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных жителя, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

ВСУ с утра вторника совершили четыре атаки беспилотниками на Энергодар, повреждены здания и генераторы медсанчасти, люди не пострадали, сообщил глава города Максим Пухов.

Киевский режим атаками на Запорожскую АЭС пренебрегает принципами ядерной безопасности, заявил Мирошник.

Переговорный процесс

Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна рассказала, что мирные переговоры по Украине продолжаются и принесут пользу всем участвующим странам.

По его словам, европейцы пока больше концентрируются на продолжении войны, а не на мирных переговорах по украинскому вопросу. Он назвал неприемлемым, что Европа хочет начать посреднические усилия по Украине с выдвижения каких-то условий России. В этой связи, Песков заявил, что европейцы пока далеки от готовности быть посредниками в процессе украинского урегулирования.

Киевский режим не готов ни к каким компромиссам для урегулирования, прекращение конфликта будет означать политическую гибель для Владимира Зеленского , заявил Небензя.

Международная повестка

Совет Безопасности ООН "достиг дна" в ходе заседания по трагедии в Старобельске , заявил Небензя.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева призвала Украину перестать созывать заседания Совета безопасности, которые не ведут к конструктиву.

Германия планирует выделить дополнительно 300 миллионов евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус

Превращение Украины в криминальную империю стало апогеем деятельности Запада по поддержке очагов напряженности в мире, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев

Польша не направит на Украину вооружение, закупленное на средства кредитной программы Европейского союза SAFE, пообещал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш

Новые власти Болгарии не планируют дальнейшие поставки вооружения украинской армии, заявил министр обороны страны Димитар Стоянов.

Высказывание президента Финляндии Александра Стубба об отсутствии якобы существующей угрозы нападения России на страны Балтии лишает аргументов сторонников военной эскалации на Западе, пишет немецкое издание Junge Welt.

Стремление Украины ускорить вступление в ЕС вызывает напряженность между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатов и европейских чиновников.