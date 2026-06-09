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Карпин назвал состав сборной на матч с командой Тринидада и Тобаго - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
18:36 09.06.2026
Карпин назвал состав сборной на матч с командой Тринидада и Тобаго

Сборная России объявила стартовый состав на матч с командой Тринидада и Тобаго

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иван Обляков будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче против команды Тринидада и Тобаго.
  • Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго пройдет во вторник в Калининграде, начало — в 20:00 мск.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче против команды Тринидада и Тобаго.
Полностью состав выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь), Мингиян Бевеев, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Илья Вахания, Никита Кривцов, Иван Обляков (капитан), Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Лечи Садулаев и Иван Сергеев.
Встреча пройдет во вторник в Калининграде, начало - 20:00 мск.
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