Карпин назвал состав сборной на матч с командой Тринидада и Тобаго

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иван Обляков будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче против команды Тринидада и Тобаго.
- Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго пройдет во вторник в Калининграде, начало — в 20:00 мск.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости. Полузащитник ЦСКА Иван Обляков будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче против команды Тринидада и Тобаго.
Полностью состав выглядит следующим образом: Антон Митрюшкин (вратарь), Мингиян Бевеев, Евгений Морозов, Александр Сильянов, Илья Вахания, Никита Кривцов, Иван Обляков (капитан), Алексей Батраков, Алексей Миранчук, Лечи Садулаев и Иван Сергеев.
Встреча пройдет во вторник в Калининграде, начало - 20:00 мск.
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