В Москве под автомобилем нашли и обезвредили подозрительный предмет

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. На юго-западе Москвы нашли и обезвредили подозрительный предмет под машиной, сообщил СК России.

Пострадавших нет. Проводятся следственные и процессуальные действия.

Сегодня утром в подмосковной Балашихе подорвали машину, когда она проезжала возле многоквартирного дома. Водитель получил множественные ранения и умер на месте. Возбуждено уголовное дело.