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Шипачев объяснил, почему перешел в "Салават Юлаев" - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Хоккей
 
15:50 09.06.2026 (обновлено: 15:54 09.06.2026)
Шипачев объяснил, почему перешел в "Салават Юлаев"

Шипачев: ждал продления контракта с минским "Динамо", но конкретики не было

© Фото : Социальные сети "Динамо" (Минск)Вадим Шипачев
Вадим Шипачев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Социальные сети "Динамо" (Минск)
Вадим Шипачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Шипачев покинул минское «Динамо» и подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» сроком на один год.
  • В сезоне 2025/26 Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, кому удалось достичь отметки в 1000 очков за карьеру.
  • Шипачев является рекордсменом КХЛ по количеству результативных действий и сыгранных матчей, а также лучшим ассистентом лиги.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Российский нападающий Вадим Шипачев признался, что ожидал продления контракта с минским "Динамо", однако не получил конкретики от хоккейного клуба и принял решение подписать соглашение с уфимским "Салаватом Юлаевым".
Шипачев выступал за минское "Динамо" с 2024 года. Во вторник клуб объявил об истечении срока действия соглашения с нападающим. В тот же день "Салават Юлаев" сообщил о подписании с россиянином контракта сроком на один год.
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"Сначала я ждал предложения от минского "Динамо", но конкретики не было. После у меня уже было общение с менеджментом "Салавата Юлаева". Также я пообщался с главным тренером Виктором Николаевичем Козловым: обсудили игровые моменты, мою роль и какую пользу могу принести клубу - мне этот разговор очень понравился. Так что решение о подписании контракта с "Салаватом" далось легко", - приводятся слова Шипачева на сайте клуба.
В сезоне-2025/26 Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, кому удалось достичь отметки в 1000 очков за карьеру. Всего на его счету 1027 очков (321 гол + 706 результативных передач) в 1134 матчах лиги. Шипачев - рекордсмен КХЛ по количеству результативных действий, сыгранных матчей, также он является лучшим ассистентом лиги. Вместе с петербургским СКА форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).
"Я просто люблю играть в хоккей. Я наслаждаюсь игрой, а мотивация приходит сама собой. Всегда хочется забивать голы, отдавать передачи и испытывать радость от победы команды. Что может быть лучше?" - добавил хоккеист.
Шипачеву 39 лет. Ранее он также играл в КХЛ за казанский "Ак Барс", московское "Динамо", петербургский СКА, череповецкую "Северсталь". Кроме того, форвард выступал за "Вегас Голден Найтс" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В составе сборной России Шипачев становился чемпионом Олимпиады 2018 года, серебряным призером Игр-2022, чемпионом мира 2014 года.
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ХоккейСпортРоссияСКА (Санкт-Петербург)Салават ЮлаевХК Динамо (Москва)Вадим ШипачевНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
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