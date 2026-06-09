Шипачев объяснил, почему перешел в "Салават Юлаев"

"Сначала я ждал предложения от минского "Динамо", но конкретики не было. После у меня уже было общение с менеджментом "Салавата Юлаева". Также я пообщался с главным тренером Виктором Николаевичем Козловым: обсудили игровые моменты, мою роль и какую пользу могу принести клубу - мне этот разговор очень понравился. Так что решение о подписании контракта с "Салаватом" далось легко", - приводятся слова Шипачева на сайте клуба.