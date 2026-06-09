Шипачев подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вадим Шипачев, лучший бомбардир в истории КХЛ, подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».
- Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Вадим Шипачев подписал контракт с уфимским "Салаватом Юлаевым", сообщается в Telegram-канале клуба.
"Салават Юлаев" анонсировал переход 39-летнего форварда букварем, где на букве "Ш" изображена картинка хоккеиста в цветах уфимского клуба, она подписана как Шипачев. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.
С 2024 года Шипачев выступал за минское "Динамо", во вторник клуб объявил об истечении срока контракта с нападающим. Ранее он также играл в КХЛ за казанский "Ак Барс", московское "Динамо", петербургский СКА, череповецкую "Северсталь".
В сезоне-2025/26 Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, кому удалось достичь отметки в 1000 очков за карьеру. Всего на его счету 1027 очков (321 гол + 706 результативных передач) в 1134 матчах лиги. Шипачев - рекордсмен КХЛ по количеству результативных действий, сыгранных матчей, а также является лучшим ассистентом лиги. Вместе с петербургским СКА форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).
В составе сборной России он становился чемпионом Олимпиады 2018 года, серебряным призером Игр-2022, чемпионом мира 2014 года.