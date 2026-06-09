Шипачев подписал контракт с "Салаватом Юлаевым"

В сезоне-2025/26 Шипачев стал первым игроком в истории КХЛ, кому удалось достичь отметки в 1000 очков за карьеру. Всего на его счету 1027 очков (321 гол + 706 результативных передач) в 1134 матчах лиги. Шипачев - рекордсмен КХЛ по количеству результативных действий, сыгранных матчей, а также является лучшим ассистентом лиги. Вместе с петербургским СКА форвард стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017).