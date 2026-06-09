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Постпреды ЕС в среду начнут согласовывать новые антироссийские санкции - РИА Новости, 09.06.2026
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21:27 09.06.2026
Постпреды ЕС в среду начнут согласовывать новые антироссийские санкции

Постпреды ЕС в среду начнут согласовывать новый пакет санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянные представители стран Евросоюза начнут обсуждение и согласование 21-го пакета санкций против России в среду.
  • Представители Еврокомиссии представят государствам-членам предложения по новым ограничительным мерам.
  • Предложения по 21-му пакету санкций включают новые меры против российского энергетического, финансового и технологического секторов, а также дополнительные ограничения в отношении так называемого теневого флота, новые экспортные и импортные рестрикции.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Постоянные представители стран Евросоюза в среду начнут обсуждение и согласование предложенного Еврокомиссией 21-го пакета санкций против России, следует из повестки заседания.
Согласно опубликованному документу, вопрос включен в повестку заседания постпредов ЕС, которое начнется в среду в 9.00 по брюссельскому времени (10.00 мск). Представители Еврокомиссии представят государствам-членам предложения по новым ограничительным мерам, после чего состоится обмен мнениями.
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В повестку включены проекты решений и регламентов ЕС, касающиеся ограничительных мер в связи с Украиной, а также санкционных режимов в отношении Белоруссии.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по 21-му пакету санкций, включающие новые меры против российского энергетического, финансового и технологического секторов, а также дополнительные ограничения в отношении так называемого теневого флота, новые экспортные и импортные рестрикции.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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