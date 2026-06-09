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СМИ: новые санкции против России могут затронуть иностранные компании - РИА Новости, 09.06.2026
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17:57 09.06.2026
СМИ: новые санкции против России могут затронуть иностранные компании

FT: новые санкции ЕС против РФ могут затронуть компании из Грузии, Индии, ОАЭ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия предлагает внести в санкционные списки банки, нефтетрейдеров и криптоплатформы из нескольких стран.
  • Новый 21-й пакет санкций ЕС против России может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и рыбный промысел.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает внести в санкционные списки банки, нефтетрейдеров и криптоплатформы из Белоруссии, Грузии, Киргизии, Монголии, Индии, Нигерии, Панамы, ОАЭ и с Маршалловых островов в рамках новых ограничений в отношении России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 21-й пакет санкций ЕС против России может затронуть энергетику, финсектор, криптоторговлю, и впервые рыбный промысел.
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По данным издания, Еврокомиссия хочет ввести санкции против 20 нефтетрейдеров из третьих стран, а также против криптоплатформ.
"Среди них - четыре банка в Киргизии, Монголии и Индии, 11 криптоплатформ в Белоруссии, Грузии, Нигерии, Панаме, ОАЭ и на Маршалловых островах, а также пять нефтетрейдеров в ОАЭ", - говорится в сообщении газеты.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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