СМИ: новые санкции против России могут затронуть иностранные компании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия предлагает внести в санкционные списки банки, нефтетрейдеров и криптоплатформы из нескольких стран.
- Новый 21-й пакет санкций ЕС против России может затронуть энергетику, финансовый сектор, криптоторговлю и рыбный промысел.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Еврокомиссия предлагает внести в санкционные списки банки, нефтетрейдеров и криптоплатформы из Белоруссии, Грузии, Киргизии, Монголии, Индии, Нигерии, Панамы, ОАЭ и с Маршалловых островов в рамках новых ограничений в отношении России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новый 21-й пакет санкций ЕС против России может затронуть энергетику, финсектор, криптоторговлю, и впервые рыбный промысел.
По данным издания, Еврокомиссия хочет ввести санкции против 20 нефтетрейдеров из третьих стран, а также против криптоплатформ.
"Среди них - четыре банка в Киргизии, Монголии и Индии, 11 криптоплатформ в Белоруссии, Грузии, Нигерии, Панаме, ОАЭ и на Маршалловых островах, а также пять нефтетрейдеров в ОАЭ", - говорится в сообщении газеты.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.