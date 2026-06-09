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ЕК предлагает добавить в список антироссийских санкций 30 морских судов - РИА Новости, 09.06.2026
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14:18 09.06.2026 (обновлено: 16:23 09.06.2026)
ЕК предлагает добавить в список антироссийских санкций 30 морских судов

Фон Дер Ляйен: ЕК предлагает добавить в список санкций 30 морских судов

© REUTERS / Yves HermanГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. 9 июня 2026
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. 9 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. 9 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении включить еще 30 судов в санкционный список в рамках 21-го пакета санкций против России.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Добавить еще 30 морских судов в санкционный список предлагается в рамках нового антироссийского пакета санкций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы предлагаем включить в список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены санкции", - сказала она на брифинге, объявляя предложение о 21-м пакете санкций против РФ.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. 9 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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