Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о предложении включить еще 30 судов в санкционный список в рамках 21-го пакета санкций против России.
БРЮССЕЛЬ, 9 июн - РИА Новости. Добавить еще 30 морских судов в санкционный список предлагается в рамках нового антироссийского пакета санкций, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы предлагаем включить в список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены санкции", - сказала она на брифинге, объявляя предложение о 21-м пакете санкций против РФ.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.