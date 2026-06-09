Три футболиста покинули "Крылья Советов"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ильзат Ахметов, Алексей Сутормин и Владимир Хубулов покинули футбольный клуб «Крылья Советов».
- Сергей Песьяков продлил контракт с «Крыльями Советов» на два года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полузащитники Ильзат Ахметов, Алексей Сутормин и Владимир Хубулов покинули самарские "Крылья Советов", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Также "Крылья Советов" объявили о продлении контракта с 37-летним капитаном команды вратарем Сергеем Песьяковым. Соглашение рассчитано на два года. Он выступает за клуб с 2024 года, за это время провел 50 матчей, из которых в 11 не пропустил.