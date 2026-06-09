Рейтинг@Mail.ru
Три футболиста покинули "Крылья Советов" - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:34 09.06.2026 (обновлено: 18:39 09.06.2026)
Три футболиста покинули "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили об уходе Ахметова, Сутормина и Хубулова

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПолузащитник "Крылья Советов" Владимир Хубулов
Полузащитник Крылья Советов Владимир Хубулов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Полузащитник "Крылья Советов" Владимир Хубулов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ильзат Ахметов, Алексей Сутормин и Владимир Хубулов покинули футбольный клуб «Крылья Советов».
  • Сергей Песьяков продлил контракт с «Крыльями Советов» на два года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Полузащитники Ильзат Ахметов, Алексей Сутормин и Владимир Хубулов покинули самарские "Крылья Советов", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Ахметов и Сутормин выступали за команду на протяжении последнего сезона, первый покинул клуб в связи с окончанием арендного соглашения (футболист принадлежал "Зениту"). Хубулов выступал за самарский клуб с 2022 года.
Также "Крылья Советов" объявили о продлении контракта с 37-летним капитаном команды вратарем Сергеем Песьяковым. Соглашение рассчитано на два года. Он выступает за клуб с 2024 года, за это время провел 50 матчей, из которых в 11 не пропустил.
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Дзюба нашел себе новый клуб. Легенда российского футбола хочет удивлять
Вчера, 13:15
 
ФутболКрылья СоветовЗенитИльзат АхметовАлексей СуторминВладимир Хубулов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Тринидад и Тобаго
    3
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    Зенит
    91
    85
  • Футбол
    Завершен
    Белоруссия
    Буркина-Фасо
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ДР Конго
    Чили
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Молдавия
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Э. Радукану
    А. Блинкова
    66
    03
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала