С участием России формируется "большая тройка" — ядерная, но не только

"Дружбой, скрепленной кровью" назвал отношения Китая и КНДР Си Цзиньпин — его визит в Пхеньян привлек повышенное внимание. И не потому, что это первый за семь лет (и всего второй за все 14 лет руководства Китаем) визит Си в КНДР, а потому, что сами отношения двух соседей действительно вступают в новый этап. И это касается не только двух стран, не только всего региона, но и США, и тем более России. Не только потому, что Китай, КНДР и Россия имеют общую границу в районе реки Туманган, — сближение трех стран в последние годы приобретает все большее геополитическое измерение.