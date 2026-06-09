Интеллектуальные ядерные батарейки: Россия готовится к новой гонке

Нравится это кому-то или нет, но цифровизация всех аспектов современной жизни идет и в дальнейшем будет только нарастать, причем развитие искусственного интеллекта по важности будет стоять в первых рядах. Россия как глобальный игрок сей факт осознает, подтверждение чему появилось в лице проректора МИФИ — главного ядерного вуза страны. Валерий Романюк в интервью РИА Новости рассказал, что возглавляемый им консорциум "Большой МИФИ" уже полным ходом ведет работы по созданию малых и сверхмалых атомных реакторов мощностью от пяти до пятидесяти мегаватт. Особо подчеркивается, что разрабатываются энергоблоки конкретно для обеспечения работы центров обработки данных (ЦОД), число и масштаб которых во всем мире растут ураганными темпами.

О том, какое значение придается спайке ядерной энергетики и цифровых технологий, говорит тот факт, что упомянутый выше "Большой МИФИ " был создан еще два года назад, причем специально в форме консорциума, чтобы максимально сократить бюрократические и управленческие цепочки при решении задач научно-технологического развития России и достижения технологического суверенитета страны. Спустя некоторое время пришло понимание, насколько важно не отстать в новой гонке, из-за чего создание сверхмалых реакторов было выведено в отдельную подпрограмму.

Мы часто и много говорим о том, как, где и сколько электростанций строит наш " Росатом ", забывая, что вязка арматуры, заливка бетона и загрузка урановых стержней — это уже финальная стадия работы. А предваряет ее незаметный, длительный и очень кропотливый труд в рамках научных разработок и целевых программ. "Большой МИФИ" специально не переводили в формат юридического лица, чтобы иметь большее пространство для маневра и взаимодействия. Например, компании-партнеры могут обращаться к российским атомщикам с конкретными задачами, а полученные данные и практические наработки могут либо скрываться уровнями допуска, либо становятся доступны всем заинтересованным лицам в контуре всего большого консорциума МИФИ. Последний вариант позволяет объединять усилия, что ускоряет процесс достижения требуемых результатов.

Российские энергетики чутко следят за всеми энергоемкими направлениями отечественной экономики и потому, собственно, работают над созданием сверхмалых реакторов, так как постоянно растущие потребности ЦОДов давно и все более явно перегружают стоящие в строю тепловые и прочие электростанции. Пока что это не приводит к критическому дефициту, но ситуация такова, что в дальнейшем придется либо обеспечивать ЦОДы личными "батарейками", либо урезать нормы для промышленного и бытового секторов.

Последнее вовсе не страшилка для красного словца.

В России крупнейшим заказчиком строительства ЦОДов является само государство. Существует комплексный план развития отрасли в целом, он подразумевает строительство (вдобавок к уже имеющимся) восьми крупных центров обработки данных, причем именно с уклоном в масштабирование систем искусственного интеллекта (ИИ). На этом пути существует ряд проблем. Первая — это дороговизна профильного оборудования, значительная часть которого закупается за рубежом, в том числе в не самых дружественных России странах. Эту сложность можно решить покупкой технологий, однако без обеспечения бесперебойного промышленного электропитания все это не более, чем гора мертвого железа.

В настоящий момент программа и сами ЦОДы утекают все дальше от центральных регионов, и связано это с упомянутым дефицитом генерирующих мощностей. Новые центры планируются уже восточнее Урала , в Сибири, где электроэнергия традиционно дешевле и имеется некоторый ее избыток. Но и этот ресурс практически исчерпан — и виной этому все тот же ИИ. Постоянно усложняющийся искусственный интеллект привел к увеличению емкости серверных стоек. Еще пару лет назад стандартной считалась стойка мощностью не более 20 киловатт, а уже сегодня их потребности подскочили до 50-60 киловатт. На профильном рынке бытует мнение, что уже к 2030 году в работу пойдут ЦОДы, требующие для работы от 50 до ста мегаватт каждый.

Закрыть их потребности имеющимся парком электростанций нереально, а отставать в гонке технологий — смерти подобно. Хотя бы потому, что те же Соединенные Штаты в рамках всего одного проекта Stargate собираются инвестировать в создание дата-центров с суперкомпьютерами не менее 500 миллиардов долларов. Для реализации стратегического проекта под одну крышу загнали таких технологических гигантов, как OpenAI, SoftBank Oracle , MGX и Nvidia.

Американские энергетики — люди столь же практичные, как и их российские коллеги, потому заранее уведомили руководство страны и корпораций о том, что обеспечить работу столь колоссальной махины можно только при помощи новых атомных электростанций. Чтобы ускорить процесс, министерство энергетики протащило через конгресс хитрое решение. На законодательном уровне получено разрешение в интересах дата-центров строить новые АЭС на территории выведенных из эксплуатации электростанций и крупных комбинатов, то есть пропустить этап получения технологических, геологических и прочих лицензий. Утвержден список из 16 подобных локаций, среди которых Национальная ядерная лаборатория в Айдахо , резервация Оук-Ридж, где в свое время проводились работы по сверхсекретному проекту "Манхэттен", завод по газодиффузионному обогащению урана в Падуке (штат Кентукки ) и ядерный полигон Саванна-Ривер в Южной Каролине . Последний известен тем, что с пятидесятых годов прошлого века здесь велось производство оружейного урана и трития для американской ядерной триады.

В этом разговоре, конечно же, нужно упомянуть Китай Пекин в последние годы рассматривает разработчиков ИИ как стратегический ресурс государства. Региональная пресса пишет, что ключевым специалистам отрасли теперь нужно получать специальное разрешение на выезд из страны. Подобные случаи отмечены, например, с сотрудниками Alibaba и DeepSeek. Известно также, что власти запретили покидать страну двум основателям нашумевшего ИИ-проекта Manus.