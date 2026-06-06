В России появятся сверхмалые ядерные реакторы для ЦОДов, заявили в МИФИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, консорциум "Большой МИФИ" и "Росатом" работают над проектом сверхмалых ядерных реакторов для обеспечения энергией центров обработки данных (ЦОД).
- МИФИ создает отдельное структурное подразделение, которое будет специализироваться на задачах, связанных с ЦОДами, включая оптимизацию их работы на базе искусственного интеллекта и развитие сетевой инфраструктуры.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, консорциум "Большой МИФИ" и "Росатом" работают над проектом сверхмалых ядерных реакторов, специализированно предназначенных для обеспечения энергией центров обработки данных (ЦОД), сообщил РИА Новости проректор МИФИ, президент консорциума "Большой МИФИ" Валерий Романюк.
"У нас есть подпрограмма по созданию проекта сверхмалых ядерных реакторов как независимых источников питания для ЦОДов от 5 до 50 мегаватт", - сказал Романюк на полях форума ПМЭФ-2026.
По его словам, сейчас нагрузка на ЦОДы растет во всем мире. Для развития этого направления МИФИ создает у себя отдельное структурное подразделение, которое будет специализироваться на соответствующих задачах. Также в планах решать там задачи оптимизации работы ЦОДов на базе искусственного интеллекта, развития сетевой инфраструктуры.
Консорциум "Большой МИФИ" является площадкой для совместной работы вуза и крупных компаний, которые заинтересованы в развитии комплексных проектов в ядерной, квантовой и информационной областях.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.