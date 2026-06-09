Сеть 2G сохранится в России до 2037 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России сотовая связь стандарта 2G будет сохранена как минимум до 2036–2037 годов.
- В мире наблюдается тренд на вывод из эксплуатации сетей второго и третьего поколений, при этом 2G отключают позднее, чем 3G.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сеть 2G продолжит работать в России до 2037 года, следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомились "Известия".
"В России как минимум на 10 лет сохранят сотовую связь устаревшего стандарта 2G … В июне Госкомиссия по радиочастотам планирует продлить срок выделения частот для нее до 2036-2037 годов", - пишет газета со ссылкой на материалы комиссии.
Уточняется, что речь идет о частотах 900 МГц и 1800 МГц. По данным издания, в документах упоминаются Ставропольский край, Бурятия, Иркутская и Калининградская области, Дагестан и другие регионы.
Как рассказали газете в Минцифры, в мире наметился тренд на вывод из эксплуатации сетей второго и третьего поколений: операторам невыгодно поддерживать устаревающие технологии. Однако 2G отключают позднее, чем 3G, и Россия здесь не исключение, уточнили в ведомстве.
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