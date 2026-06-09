Сеть 2G сохранится в России до 2037 года

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сеть 2G продолжит работать в России до 2037 года, следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам, с которыми ознакомились "Известия".

Как рассказали газете в Минцифры, в мире наметился тренд на вывод из эксплуатации сетей второго и третьего поколений: операторам невыгодно поддерживать устаревающие технологии. Однако 2G отключают позднее, чем 3G, и Россия здесь не исключение, уточнили в ведомстве.