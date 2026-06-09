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Минцифры получило от Roblox гарантии соблюдения законодательства - РИА Новости, 09.06.2026
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16:35 09.06.2026 (обновлено: 17:32 09.06.2026)
Минцифры получило от Roblox гарантии соблюдения законодательства

Минцифры получило от Roblox гарантии соблюдения российских законов

© AP Photo / Leon KeithСтартовая страница игровой площадки Roblox
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Leon Keith
Стартовая страница игровой площадки Roblox. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Roblox пообещала соблюдать российские законы.
  • Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой разблокировать онлайн-платформу.
  • Компания будет ограничивать доступ к играм по возрастным группам.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Американская игровая площадка Roblox пообещала впредь соблюдать законы, сообщило Минцифры.
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"Российская сторона получила от Roblox гарантии реализации на платформе целого комплекса мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей", — написало ведомство в "Максе".

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Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой снять ограничения c компании. В начале июня с ней согласовали условия для защиты прав и интересов пользователей.
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"Уже в июне этого года Roblox запустит механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам (Roblox Kids и Roblox Select)", — заявили в министерстве.

Корпорация также подтвердила, что будет бороться с появлением или распространением контента, причиняющего вред здоровью и развитию детей, заверили в ведомстве.
В конце прошлого года РКН заблокировал Roblox в России из-за массового распространения материалов, оправдывающих экстремизм и терроризм, призывающих к насилию и пропагандирующих ЛГБТ*. Компания признала, что технологии защиты детей от опасной информации были неэффективны.
* Движение признано в России экстремистским и запрещено.
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