Путин обсудил с Фальковым работу над уникальными научными проектами

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал Путину о реализации уникального проекта СКИФ в наукограде Кольцово под Новосибирском.

Это масштабная установка синхротронного излучения с лучшими в мире характеристиками в своем классе.

Первый эксперимент планируют провести в сентябре.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал Владимиру Путину о строительстве установки синхротронного излучения СКИФ в наукограде Кольцово под Новосибирском.

« "Мы впервые в постсоветское время проектируем и строим такого рода масштабную и уникальную научную установку", — подчеркнул он на встрече в Кремле.

По его словам, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Такая инфраструктура станет важной основой для развития науки и привлечет молодежь и исследователей из-за рубежа.

« "В мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку это сложное дело во всех отношениях", — отметил глава Минобрнауки.

Министр назвал важной частью синхротрона экспериментальные станции. Первые семь уже готовы, в планах увеличить их количество до 30. Путин обратил внимание, что проект опережает аналогичные наработки во Франции, Швейцарии, Англии и Италии.

Фальков же добавил, что первый эксперимент с установкой планируют провести в сентябре, он будет связан с новым полиэтиленом. Разработку будут применять в микроэлектронике, фармацевтике, авиастроении, медицине и термоядерном синтезе.