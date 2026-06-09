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Путин обсудил с Фальковым работу над уникальными научными проектами - РИА Новости, 09.06.2026
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Наука
 
14:06 09.06.2026 (обновлено: 17:38 09.06.2026)
Путин обсудил с Фальковым работу над уникальными научными проектами

Путин обсудил с Фальковым работу над проектом СКИФ в наукограде Кольцово

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал Путину о реализации уникального проекта СКИФ в наукограде Кольцово под Новосибирском.
  • Это масштабная установка синхротронного излучения с лучшими в мире характеристиками в своем классе.
  • Первый эксперимент планируют провести в сентябре.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал Владимиру Путину о строительстве установки синхротронного излучения СКИФ в наукограде Кольцово под Новосибирском.
«

"Мы впервые в постсоветское время проектируем и строим такого рода масштабную и уникальную научную установку", — подчеркнул он на встрече в Кремле.

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтроительство комплекса зданий Центра коллективного пользования СКИФ в наукограде Кольцово
Строительство комплекса зданий Центра коллективного пользования Сибирский кольцевой источник фотонов (ЦКП СКИФ) в наукограде Кольцово под Новосибирском - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Строительство комплекса зданий Центра коллективного пользования СКИФ в наукограде Кольцово. Архивное фото
По его словам, она обладает лучшими в мире характеристиками в своем классе. Такая инфраструктура станет важной основой для развития науки и привлечет молодежь и исследователей из-за рубежа.
«

"В мире небольшое количество стран могут позволить себе создание таких установок, поскольку это сложное дело во всех отношениях", — отметил глава Минобрнауки.

Министр назвал важной частью синхротрона экспериментальные станции. Первые семь уже готовы, в планах увеличить их количество до 30. Путин обратил внимание, что проект опережает аналогичные наработки во Франции, Швейцарии, Англии и Италии.
Фальков же добавил, что первый эксперимент с установкой планируют провести в сентябре, он будет связан с новым полиэтиленом. Разработку будут применять в микроэлектронике, фармацевтике, авиастроении, медицине и термоядерном синтезе.
Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) — это источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией три гигаэлектронвольта (ГэВ). Научную установку создают как первое звено современной российской сети. Академик Павел Логачев отмечал, что проект в первую очередь будут использовать для обороны и безопасности страны.
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НаукаРоссияВладимир ПутинВалерий ФальковНовосибирская областьМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)ШвейцарияФранцияКольцовоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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