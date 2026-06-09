"Гранд Сервис Экспресс" сообщил об отмене поезда из Крыма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Поезд №179/180 Евпатория — Санкт-Петербург, который должен был отправиться 9 июня в 17:55, отменен.
- Пассажиры могут сесть на поезд 078 Симферополь — Санкт-Петербург по действующим билетам.
- От Евпатории и Сак будут организованы автобусы до Симферополя.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Поезд №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург, который должен был отправиться 9 июня в 17.55 из Евпатории, отменен, пассажиры могут пересесть на другой состав, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Поезд №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург, отправление которого планировалось сегодня в 17.55 из Евпатории, отменен. Пассажиры могут осуществить посадку в поезд 078 Симферополь - Санкт-Петербург по действующим билетам, переоформлять их не нужно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что от Евпатории и города Саки будут организованы автобусы до Симферополя.
По данным перевозчика, поезд №25/26 Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика завтра утром, 10 июня в 6.40.
Ранее компания сообщала об отмене поезда "Таврия" № 97/98 Москва-Симферополь отправлением 11 июня в 00.55. ГСЭ во вторник сообщал о задержках восьми своих составов.