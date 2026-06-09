"Гранд Сервис Экспресс" сообщил об отмене поезда из Крыма

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Поезд №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург, который должен был отправиться 9 июня в 17.55 из Евпатории, отменен, пассажиры могут пересесть на другой состав, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).