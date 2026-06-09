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"Гранд Сервис Экспресс" сообщил об отмене поезда из Крыма - РИА Новости, 09.06.2026
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17:47 09.06.2026
"Гранд Сервис Экспресс" сообщил об отмене поезда из Крыма

"Гранд Сервис Экспресс" сообщил об отмене поезда Евпатория — Санкт-Петербург

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поезд №179/180 Евпатория — Санкт-Петербург, который должен был отправиться 9 июня в 17:55, отменен.
  • Пассажиры могут сесть на поезд 078 Симферополь — Санкт-Петербург по действующим билетам.
  • От Евпатории и Сак будут организованы автобусы до Симферополя.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Поезд №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург, который должен был отправиться 9 июня в 17.55 из Евпатории, отменен, пассажиры могут пересесть на другой состав, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
"Поезд №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург, отправление которого планировалось сегодня в 17.55 из Евпатории, отменен. Пассажиры могут осуществить посадку в поезд 078 Симферополь - Санкт-Петербург по действующим билетам, переоформлять их не нужно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что от Евпатории и города Саки будут организованы автобусы до Симферополя.
По данным перевозчика, поезд №25/26 Симферополь - Минеральные Воды отправится позже графика завтра утром, 10 июня в 6.40.
Ранее компания сообщала об отмене поезда "Таврия" № 97/98 Москва-Симферополь отправлением 11 июня в 00.55. ГСЭ во вторник сообщал о задержках восьми своих составов.
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ЕвпаторияСанкт-ПетербургСимферопольГранд Сервис Экспресс
 
 
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