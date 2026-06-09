Водитель машины, взорванной в Балашихе, умер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковной Балашихе произошел подрыв автомобиля.
- Водитель автомобиля скончался на месте происшествия от полученных ранений.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Водитель скончался от полученных травм на месте происшествия в результате подрыва машины в Балашихе, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее сообщалось, что подрыв взрывного устройства произошел в автомобиле в подмосковной Балашихе утром во вторник, возбуждено дело.
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"В результате водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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10 марта, 15:07