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Водитель машины, взорванной в Балашихе, умер - РИА Новости, 09.06.2026
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09:31 09.06.2026 (обновлено: 09:39 09.06.2026)
Водитель машины, взорванной в Балашихе, умер

При подрыве автомобиля в Балашихе водитель умер от полученных травм

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов на месте подрыва автомобиля BMW Х3 в Балашихе
Сотрудники правоохранительных органов на месте подрыва автомобиля BMW Х3 в Балашихе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Сотрудники правоохранительных органов на месте подрыва автомобиля BMW Х3 в Балашихе
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В подмосковной Балашихе произошел подрыв автомобиля.
  • Водитель автомобиля скончался на месте происшествия от полученных ранений.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Водитель скончался от полученных травм на месте происшествия в результате подрыва машины в Балашихе, сообщили РИА Новости в СК РФ.
Ранее сообщалось, что подрыв взрывного устройства произошел в автомобиле в подмосковной Балашихе утром во вторник, возбуждено дело.
«
"В результате водитель автомобиля получил множественные ранения, от которых скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияБалашихаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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