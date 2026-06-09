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Пловец Корнев заявил, что доволен пятым временем в истории - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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18:37 09.06.2026
Пловец Корнев заявил, что доволен пятым временем в истории

Пловец Корнев: доволен пятым временем в истории на дистанции 50 м вольным стилем

© РИА Новости / Максим БогодвидЕгор Корнев
Егор Корнев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Егор Корнев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский пловец Егор Корнев одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию и во второй раз за соревнование обновил рекорд страны с результатом 21,06 секунды.
  • Корнев заявил, что доволен своим выступлением, отметив, что показал пятое время в истории на этой дистанции.
  • Пловец подчеркнул, что не считает себя легендой и пока не готов причислять себя к таким спортсменам.
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский пловец Егор Корнев, показавший пятый результат в истории на дистанции 50 метров вольным стилем, заявил РИА Новости, что очень доволен своим выступлением, однако он не чувствует себя легендой.
Во вторник Корнев одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию и во второй раз за соревнование обновил рекорд страны. Его результат составил 21,06 секунды. Вторым стал Даниил Косенков (21,78), третьим - Василий Кукушкин (21,91).
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"Я очень доволен. Немножко хотелось из 21 секунды выйти, но там что-то не получилось. Еще семь сотых, чтобы прям выплыть на сотую. Но я очень доволен. Это очень сильно. Пятое время в истории - быстрее меня плавало всего несколько человек. Сейчас Кэмерон в шортах проплыл, два человека в костюме и легендарный Дрессел. На две сотых всего лишь (выше) его лучший результат. Так что я считаю, это очень достойно", - сказал Корнев.
"Хочется на чемпионате мира улучшить, но хотеть мало. Главное - реализовать это. И выгоднее на чемпионате мира побить - денег больше. Если грубо говорить, мы все люди коммерческие. Конечно, так выгоднее. И медийное внимание будет совсем другим", - добавил он.
В понедельник в полуфинальном заплыве Корнев показал время 21,12 секунды и установил новый рекорд России. Он превзошел достижение Владимира Морозова (21,27), установленное в 2019 году.
"Да нет, какая легенда? Я же еще плаваю. Когда закончу, тогда буду легендой. Ну, когда хотя бы близко уже к завершению. Я пока еще действующий. Рано мне в легенды", - отметил Корнев.
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