Пловец Корнев заявил, что доволен пятым временем в истории

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский пловец Егор Корнев одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию и во второй раз за соревнование обновил рекорд страны с результатом 21,06 секунды.

Корнев заявил, что доволен своим выступлением, отметив, что показал пятое время в истории на этой дистанции.

Пловец подчеркнул, что не считает себя легендой и пока не готов причислять себя к таким спортсменам.

КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский пловец Егор Корнев, показавший пятый результат в истории на дистанции 50 метров вольным стилем, заявил РИА Новости, что очень доволен своим выступлением, однако он не чувствует себя легендой.

Во вторник Корнев одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию и во второй раз за соревнование обновил рекорд страны. Его результат составил 21,06 секунды. Вторым стал Даниил Косенков (21,78), третьим - Василий Кукушкин (21,91).

"Я очень доволен. Немножко хотелось из 21 секунды выйти, но там что-то не получилось. Еще семь сотых, чтобы прям выплыть на сотую. Но я очень доволен. Это очень сильно. Пятое время в истории - быстрее меня плавало всего несколько человек. Сейчас Кэмерон в шортах проплыл, два человека в костюме и легендарный Дрессел. На две сотых всего лишь (выше) его лучший результат. Так что я считаю, это очень достойно", - сказал Корнев.

"Хочется на чемпионате мира улучшить, но хотеть мало. Главное - реализовать это. И выгоднее на чемпионате мира побить - денег больше. Если грубо говорить, мы все люди коммерческие. Конечно, так выгоднее. И медийное внимание будет совсем другим", - добавил он.

В понедельник в полуфинальном заплыве Корнев показал время 21,12 секунды и установил новый рекорд России . Он превзошел достижение Владимира Морозова (21,27), установленное в 2019 году.