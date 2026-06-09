В Госдуме предложили закрепить право родителей на выбор школьного меню

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили закрепить право родителей несовершеннолетних обучающихся участвовать в выборе школьного меню.

Выбор меню может осуществляться на родительском собрании, через совет родителей, управляющий совет или иной коллегиальный орган образовательной организации, либо путем прямого электронного голосования через "Госуслуги".

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили закрепить право родителей несовершеннолетних обучающихся участвовать в выборе школьного меню.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

« "Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", направленных на закрепление права родителей несовершеннолетних обучающихся участвовать в выборе школьного меню", - сказано в обращении.

Депутаты отметили, что выбор предпочтительного варианта меню может осуществляться одним из нескольких способов: на родительском собрании соответствующего класса или параллели, через совет родителей, управляющий совет или иной коллегиальный орган образовательной организации, либо путем прямого электронного голосования родителей через "Госуслуги".