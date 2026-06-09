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В Госдуме предложили закрепить право родителей на выбор школьного меню - РИА Новости, 09.06.2026
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15:36 09.06.2026
В Госдуме предложили закрепить право родителей на выбор школьного меню

Депутаты от "Новых людей" призвали дать родителям право выбирать питание в школе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкШкольное питание
Школьное питание - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили закрепить право родителей несовершеннолетних обучающихся участвовать в выборе школьного меню.
  • Выбор меню может осуществляться на родительском собрании, через совет родителей, управляющий совет или иной коллегиальный орган образовательной организации, либо путем прямого электронного голосования через "Госуслуги".
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили закрепить право родителей несовершеннолетних обучающихся участвовать в выборе школьного меню.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", направленных на закрепление права родителей несовершеннолетних обучающихся участвовать в выборе школьного меню", - сказано в обращении.
Депутаты отметили, что выбор предпочтительного варианта меню может осуществляться одним из нескольких способов: на родительском собрании соответствующего класса или параллели, через совет родителей, управляющий совет или иной коллегиальный орган образовательной организации, либо путем прямого электронного голосования родителей через "Госуслуги".
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит повысить фактическую востребованность школьного питания, снизить количество жалоб на состав меню, укрепить роль родителей в управлении образовательной организацией, обеспечить более эффективное использование средств, направляемых на питание обучающихся, и развить уже созданную цифровую инфраструктуру обратной связи с гражданами.
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