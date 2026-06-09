В Петербурге иномарка сгорела из-за поджога тополиного пуха

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"У дома 32 на проспекте Энергетиков опергруппой задержаны двое 21-летних местных жителей, которые пояснили, что решили вспомнить детство и подожгли пух во дворе, а пламя случайно перекинулось на автомобиль", — рассказали в ведомстве.