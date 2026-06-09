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В Петербурге иномарка сгорела из-за поджога тополиного пуха - РИА Новости, 09.06.2026
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11:26 09.06.2026 (обновлено: 16:28 09.06.2026)
В Петербурге иномарка сгорела из-за поджога тополиного пуха

Двое жителей Петербурга жгли тополиный пух во дворе и спалили чужую иномарку

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге задержали двух местных жителей за поджог тополиного пуха во дворе, в результате которого пострадал автомобиль.
  • Двое 21-летних молодых людей рассказали, что хотели вспомнить детство.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, которые подожгли тополиный пух и случайно спалили чужую машину, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
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"У дома 32 на проспекте Энергетиков опергруппой задержаны двое 21-летних местных жителей, которые пояснили, что решили вспомнить детство и подожгли пух во дворе, а пламя случайно перекинулось на автомобиль", — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел накануне вечером. Местная жительница заявила в полицию о поджоге автомобиля ее 39-летней дочери. На месте происшествия правоохранители обнаружили частично выгоревший Renault Megane, а на следующий день отыскали виновных.
Пока на задержанных составили административные протоколы о мелком хулиганстве. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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