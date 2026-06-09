США и Иран свели переговоры по ядерной программе до четырех тем, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Переговоры США и Ирана о ядерной программе сведены к четырем основным пунктам, одним из которых является длительная приостановка обогащения урана Ираном.

Одним из этих элементов назвали длительную приостановку обогащения урана Ираном.

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты и Иран свели переговоры о ядерной программе Тегерана к четырем основным пунктам до того, как произошла эскалация между Исламской Республикой и Израилем, утверждает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников и дипломатов.

Во вторник президент США Дональд Трамп допустил, что мирное соглашение с Ираном будет подписано через два-три дня. При этом позднее он заявил, что американский вертолет Apache AH-64, ранее упавший у берегов Омана , был сбит Ираном, и Штаты будут обязаны ответить на это.

"За несколько дней до недавней эскалации на Ближнем Востоке помощники президента (США Дональда - ред.) Трампа вели переговоры с Тегераном по четырем основным элементам соглашения о ядерной программе Ирана", - пишет издание.

Одним из этих элементов собеседники газеты назвали длительную приостановку обогащения урана Ираном. В то время как США требуют, чтобы Тегеран прекратил обогащение на 20 лет, Иран настаивал на десятилетнем сроке. Отмечается, что американская сторона считает возможным консенсус о приостановке на 15 лет.

Два американских чиновника заявили, что США также продвигают идею о совместном с МАГАТЭ разбавлении существующих запасов обогащенного урана в Иране. По словам чиновников, в Вашингтоне хотели бы играть активную роль в этом процессе, в то время как чиновники Ирана заявили газете, что американская сторона будет лишь наблюдателем.

По информации издания, США также требуют, чтобы иранская сторона демонтировала свои ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо, поврежденные в ходе американской операции "Полуночный молот" в июне 2025 года. Иран же согласен демонтировать только два из них, сохранив третий, якобы чтобы продемонстрировать приверженность своему праву на обогащение урана.

Помимо этого США требуют чтобы Иран согласился на проведение неожиданных инспекций ядерных объектов в любой точке страны. Отмечается, что согласие Тегерана остается под сомнением, так как многие такие объекты располагаются на территории военных баз Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и "целями самообороны", Тегеран заявляет об ответных действиях.