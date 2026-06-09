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World Sailing сняла ограничения с российских юниоров - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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19:49 09.06.2026 (обновлено: 20:04 09.06.2026)
World Sailing сняла ограничения с российских юниоров

Международная федерация парусного спорта сняла санкции с российских юниоров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУчастники 34-й Международной Геленджикской регаты в акватории Черного моря
Участники 34-й Международной Геленджикской регаты в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российским юниорам до 23 лет включительно разрешили участвовать в международных соревнованиях с национальной символикой.
  • Международная федерация парусного спорта отменила все санкции в отношении спортсменов из Белоруссии.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Международная федерация парусного спорта (World Sailing) допустила российских юниоров до участия в международных соревнованиях с национальной символикой, сообщается на сайте Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).
В турнирах с флагом и гимном смогут принимать участие российские спортсмены до 23 лет включительно. Взрослые атлеты продолжат соревноваться в нейтральном статусе. Также на совете World Sailing был включен в подкомитет правил по оборудованию россиянин Василий Алексеев.
Кроме того, международная федерация отменила все санкции в отношении спортсменов из Белоруссии.
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"Это важный шаг вперед. Особенно отрадно, что сняты ограничения для юниоров, молодое поколение российских яхтсменов получило возможность выступать на международной арене без дополнительных барьеров. Мы также приветствуем возвращение белорусских спортсменов к полноценному участию в международных соревнованиях. ВФПС при поддержке Олимпийского комитета России продолжит работу по полному восстановлению российского парусного спорта на международной арене", - сказал президент ВФПС Сергей Джиенбаев.
В марте 2022 года World Sailing объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в соревнованиях под своей эгидой. Исключение было сделано лишь для олимпийских соревнований. В июле 2025 года организация допустила россиян до участия в нейтральном статусе.
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