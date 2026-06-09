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Глава АЭИ рассказал о последствиях блокировки Ормузского пролива - РИА Новости, 09.06.2026
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20:12 09.06.2026
Глава АЭИ рассказал о последствиях блокировки Ормузского пролива

Глава АЭИ Леер: блокировка Ормуза повлияет на самый широкий круг товаров

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Блокировка Ормузского пролива влияет на широкий круг товаров, а не только на нефтяной рынок.
  • В случае сохранения напряженности одним из ключевых маршрутов для торговли может стать транспортный коридор «Север-Юг».
  • Бизнес ищет устойчивые и предсказуемые каналы доставки, а логистические цепочки быстро адаптируются к новым условиям.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Блокировка Ормузского пролива влияет не только на нефтяной рынок - ее последствия затрагивают самый широкий круг товаров, в случае сохранения напряженности одним из ключевых маршрутов как для региональной, так и для международной торговли может стать транспортный коридор "Север-Юг", заявил РИА Новости президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Блокировка Ормузского пролива влияет далеко не только на нефтяной рынок. Через этот маршрут проходит значительный объем международной торговли, поэтому последствия затрагивают широкую номенклатуру товаров", - сказал он в кулуарах нетворкинга "Точка кипения: как блокировка Ормузского пролива изменит мировую торговлю".
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По словам Леера, речь идет об электронике, промышленном оборудовании и многих других товарных категориях, связанных с поставками из стран региона.
"При этом ключевое внимание традиционно приковано к энергоресурсам, поскольку именно они наиболее чувствительны к изменениям логистики. Однако влияние на другие группы товаров также может быть весьма существенным", - заметил собеседник агентства.
На фоне подобных рисков резко возрастает значение альтернативных логистических маршрутов. Бизнес начинает искать устойчивые и предсказуемые каналы доставки, а логистические цепочки быстро адаптируются к новым условиям, добавил Леер.
"Одним из наиболее перспективных направлений становится международный транспортный коридор "Север – Юг". Этому маршруту уже длительное время уделяется серьезное внимание, ведется его развитие и наращивание пропускных возможностей. В случае сохранения напряженности его роль может стать одной из ключевых как для региональной, так и для международной торговли", - заключил президент АЭИ.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
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