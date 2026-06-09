Кандидат в генсеки ООН рассказала о способе решить кризис на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ребека Гринспан заявила, что единственный путь решения конфликта на Украине — взаимодействие со всеми сторонами.
- На пост генсека ООН претендуют Мишель Бачелет, Рафаэль Гросси, Ребека Гринспан, Маки Салл и Мария Фернанда Эспиноса.
ЖЕНЕВА, 9 июн - РИА Новости. Единственный путь решения конфликта на Украине - взаимодействие со всеми сторонами, заявила РИА Новости кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан.
"Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты - это взаимодействие со всеми сторонами", - заявила она, отвечая на вопрос о том, как она планирует способствовать разрешению конфликта на Украине в случае избрания на пост генсека.
На пост генсека ООН претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.
Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.