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Кандидат в генсеки ООН рассказала о способе решить кризис на Украине - РИА Новости, 09.06.2026
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20:43 09.06.2026
Кандидат в генсеки ООН рассказала о способе решить кризис на Украине

Кандидат в генсеки ООН: кризис на Украине можно решить лишь в диалоге со всеми

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ребека Гринспан заявила, что единственный путь решения конфликта на Украине — взаимодействие со всеми сторонами.
  • На пост генсека ООН претендуют Мишель Бачелет, Рафаэль Гросси, Ребека Гринспан, Маки Салл и Мария Фернанда Эспиноса.
ЖЕНЕВА, 9 июн - РИА Новости. Единственный путь решения конфликта на Украине - взаимодействие со всеми сторонами, заявила РИА Новости кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан.
"Я всегда говорила, что единственный путь разрешить конфликты - это взаимодействие со всеми сторонами", - заявила она, отвечая на вопрос о том, как она планирует способствовать разрешению конфликта на Украине в случае избрания на пост генсека.
На пост генсека ООН претендуют экс-президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Салл и экс-глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.
Срок нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша на посту истекает 31 декабря.
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