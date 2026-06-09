СБ ООН "достиг дна" в ходе заседания по Старобельску, заявил Небензя

По его словам, те люди, которые не нашли слов элементарного человеческого сострадания погибшим и отрицали очевидные факты, выглядели жалко.

"Но что касается Украины, она, как жена Цезаря, вне подозрений. Украинский постпред договорился до того, что все это российские фейки... Ну, конечно, степень цинизма на этом заседании зашкаливала. Она оставила такое мерзкое впечатление", - резюмировал он.