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СБ ООН "достиг дна" в ходе заседания по Старобельску, заявил Небензя - РИА Новости, 09.06.2026
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13:52 09.06.2026 (обновлено: 15:29 09.06.2026)
СБ ООН "достиг дна" в ходе заседания по Старобельску, заявил Небензя

Небензя: цинизм на заседании СБ ООН по Старобельску достиг дна

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
  • Трагедия в Старобельске обсуждалась в Совете Безопасности ООН в конце мая.
  • Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что заседание Совета Безопасности ООН по трагедии в Старобельске «достигло дна» из-за отсутствия сострадания и отрицания очевидных фактов некоторыми участниками.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Совет Безопасности ООН "достиг дна" в ходе заседания по трагедии в Старобельске, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40. Трагедия в Старобельске обсуждалась в СБ ООН в конце мая.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
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"Наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске", - сказал дипломат в своем интервью ИС "Вести".
По его словам, те люди, которые не нашли слов элементарного человеческого сострадания погибшим и отрицали очевидные факты, выглядели жалко.
Особое внимание Василий Небензя обратил на поведение постпреда Украины при ООН Андрея Мельника, который "пустился в диспут на предмет того, были ли это дети".
"Но что касается Украины, она, как жена Цезаря, вне подозрений. Украинский постпред договорился до того, что все это российские фейки... Ну, конечно, степень цинизма на этом заседании зашкаливала. Она оставила такое мерзкое впечатление", - резюмировал он.
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В миреСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВасилий НебензяЛеонид ПасечникАндрей МельникООНВооруженные силы УкраиныСовет Безопасности ООН
 
 
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