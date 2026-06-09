В Нью-Йорке насчитали семь тысяч болельщиков на беспорядках после матча NBA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нью-Йорке на уличных мероприятиях в поддержку баскетбольной команды Nicks присутствовало около 7 тысяч человек.
- Толпа становилась агрессивной, были зафиксированы случаи нарушения общественного порядка и опасного поведения.
- Двадцать один человек был задержан, восьмерых арестовали и предъявили обвинения, также пострадали пятеро полицейских.
НЬЮ-ЙОРК, 9 июн - РИА Новости. Правоохранители Нью-Йорка насчитали 7 тысяч человек на уличных мероприятиях в поддержку местной баскетбольной команды Nicks, которые переросли в беспорядки, сообщили РИА Новости в полиции.
"Около 7 тысяч человек присутствовали в окрестностях Брайант-парка", - сообщили в городском управлении.
Как заявили там, "толпа становилась все более шумной и агрессивной". "Было много случаев нарушения общественного порядка и опасного поведения", - сказали в полиции.
Правоохранители сообщили о попытках перекрыть движение, драках, в результате которых были пострадавшие.
"Толпа бросала стеклянные предметы друг в друга и в полицейских, отрывала дорожные знаки и вырывала столбы и деревья, чтобы бросать их", - сообщила полиция.
Двадцать один человек был задержан, восьмерых арестовали и предъявили обвинения, пятеро полицейских пострадали, сообщили правоохранители.
Накануне после очередного матча финальной серии NBA с участием местной команды Nicks болельщики устроили беспорядки, затевали драки и столкновения с полицией. За ходом игры при этом наблюдал президент США Дональд Трамп, специально прибывший в город.