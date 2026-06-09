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В Петербурге мигранты во время проверки полиции прыгали из окон - РИА Новости, 09.06.2026
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10:22 09.06.2026 (обновлено: 10:29 09.06.2026)
В Петербурге мигранты во время проверки полиции прыгали из окон

МВД: в Петербурге мигранты при проверке полиции прыгали из окон

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Санкт-Петербурге прошел рейд по проверке соблюдения требований миграционного законодательства в здании на капремонте.
  • Мигранты пытались скрыться, прыгая из окон и прячась в подвалах.
  • 12 иностранных рабочих были доставлены в полицию и могут быть выдворены из России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Иностранцы, занятые в работах по капремонту здания в Санкт-Петербурге, в попытке избежать полицейской проверки прыгали из окон и прятались в подвалах, в полицию доставлены 12 человек, которых ждет выдворение из России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно сообщению ведомства, рейд, направленный на проверку соблюдения требований миграционного законодательства, прошел на улице Правды в здании, которое находится на капремонте.
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"Визит правоохранителей оказался для рабочих неожиданным. Некоторые иностранцы попытались скрыться еще до начала проверки: выпрыгивали из окон здания и спускались по строительным лесам, несмотря на значительную высоту. Кто-то прятался в подвальных помещениях", – рассказали в ГУМВД.
Всего полицейские проверили 80 человек, в том числе 59 иностранных рабочих. В результате в отделения полиции доставили 12 человек, которые получили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ о нарушении правил пребывания в РФ.
"Нарушителей ждет процедура административного выдворения за пределы страны", - добавили в региональном главке МВД.
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