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Месси сыграет против Исландии - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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10:09 09.06.2026 (обновлено: 10:58 09.06.2026)
Месси сыграет против Исландии

Скалони: Месси сыграет в товарищеском матче против Исландии

© Фото : Twitter сборной АргентиныЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Twitter сборной Аргентины
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси сыграет в товарищеском матче против команды Исландии.
  • Товарищеский матч между сборными Аргентины и Исландии состоится 9 июня.
  • Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони заявил, что восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси сыграет в товарищеском матче против команды Исландии.
В начале июня Ассоциация футбола Аргентины (AFA) сообщила, что Месси начал подготовку к чемпионату мира по индивидуальной программе из-за повреждения. Позднее сборная Аргентины без Месси в составе обыграла команду Гондураса в товарищеском матче со счетом 2:0. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" провел матч на скамейке запасных.
"Да, он будет играть. Честно, не знаю, сколько минут, мне еще нужно поговорить с ним на сегодняшней тренировке. Посмотрим, чтобы не рисковать. Мы примем решение, но в принципе у него будут игровые минуты", - приводит слова Скалони с пресс-конференции ESPN.
Товарищеский матч против команды Исландии состоится 9 июня. Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующие чемпионы мира аргентинцы в группе J сыграют с командами Алжира, Австрии и Иордании.
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