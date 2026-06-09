Месси сыграет против Исландии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси сыграет в товарищеском матче против команды Исландии.
- Товарищеский матч между сборными Аргентины и Исландии состоится 9 июня.
- Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони заявил, что восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси сыграет в товарищеском матче против команды Исландии.
В начале июня Ассоциация футбола Аргентины (AFA) сообщила, что Месси начал подготовку к чемпионату мира по индивидуальной программе из-за повреждения. Позднее сборная Аргентины без Месси в составе обыграла команду Гондураса в товарищеском матче со счетом 2:0. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" провел матч на скамейке запасных.
"Да, он будет играть. Честно, не знаю, сколько минут, мне еще нужно поговорить с ним на сегодняшней тренировке. Посмотрим, чтобы не рисковать. Мы примем решение, но в принципе у него будут игровые минуты", - приводит слова Скалони с пресс-конференции ESPN.
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