В Дагестане перекрыли более 50 километров газопровода после взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Кизилюрте произошло три взрыва на магистральном газопроводе.
- Газопровод перекрыт на участке с 718 км по 661 км, пострадавших нет.
МАХАЧКАЛА, 9 июн - РИА Новости. Более 50 километров газопровода перекрыто после взрывов в районе Кизилюрта в Дагестане, сообщает ГУ МЧС России по республике.
Во вторник ведомство сообщило, что в Кизилюрте произошло три взрыва на магистральном газопроводе. Врио главы региона Федор Щукин сообщил, что пострадавших нет.
"По уточненной информации, произошел взрыв между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района на магистральном газопроводе Моздок - Казимагомед… Газопровод перекрыт с 718 км по 661 км", – говорится в сообщении.