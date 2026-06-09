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Из-за чего разгорелся скандал между супругами Макрон - РИА Новости, 09.06.2026
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17:53 09.06.2026 (обновлено: 17:59 09.06.2026)

Из-за чего разгорелся скандал между супругами Макрон

© AP Photo / Pool/ Thibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит на фоне Елисейского дворца в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит на фоне Елисейского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Pool/ Thibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит на фоне Елисейского дворца в Париже
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Президентская чета Макрон вновь оказалась в центре внимания. Всему виной книга известного журналиста Флориана Тардифа, где он проливает свет на весьма пикантные подробности их жизни.
Какие сенсационные разоблачения содержатся в его книге?

Наблюдение за президентом

Флориан Тардиф родился и вырос в Париже, получил хорошее образование. Свою карьеру Тардиф начал на телеканале CNews. Он проработал там почти семь лет, начав с должности ассистента, а затем стал постоянным политическим обозревателем.
В 2023 году журналист начал работать в Paris Match — одном из ведущих французских журналов. В качестве политического корреспондента он получил доступ в Елисейский дворец и стал вести плотное наблюдение за президентом Эммануэлем Макроном.

Переписка с актрисой, вызвавшая бурю

В мае 2026 года Тардиф выпустил свою книгу "Почти идеальная пара", в которой рассказывается о политической и личной жизни Эммануэля и Брижит Макрон. Книга основана на интервью с более чем 70 людьми, близкими к президентской чете.
Она быстро стала сенсацией еще и потому, что Тардиф написал о личных контактах между президентом Макроном и ирано-французской актрисой Гольшифте Фарахани. Именно эта переписка, обнаруженная Брижит, и послужила поводом пощечины Макрону в самолете во время визита во Вьетнам, кадры которой облетели весь мир.
"Эту информацию мне рассказали почти все приближенные (Макрона. — Прим. ред.), которых я расспросил", — заявил журналист.
© RTМакрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам
Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© RT
Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам

Макрон-"соблазнитель"

Правда, Тардиф утверждает, что имели место "платонические отношения на протяжении нескольких месяцев" с безобидными сообщениями-комплиментами.
"Все, кто хорошо его знает, единодушно говорят: он не бабник, а соблазнитель", — пишет журналист.
По его мнению, президент Франции долго верил, что на политику можно воздействовать, подмигивая и сбивая оппонентов с ног личным обаянием.
В то же время Тардиф утверждает, что он знает больше, чем написал, но не раскрывает всех карт. Во-первых, у него нет прямых доказательств, а во-вторых — он не хотел переходить красную линию — переступать порог спальни.
Одно Тардиф формулирует предельно ясно: "Начиная с 2024 года Брижит отдалялась от мужа. В окружении президента все понимают: что-то случилось. Именно тогда Макрон познакомился с иранской актрисой".

"Паразиты" в окружении президента

По мнению журналиста, Брижит долгое время оказывала влияние на своего мужа и была одной из тех, к чьему мнению тот прислушивался.
"Брижит необычайно умна, но главное — очень проницательна, она все улавливает. Она видит кризисы еще до того, как они наступают. Она разоблачает хищников, паразитов и вредителей в их окружении, она замечает и женщин, которые кружат вокруг ее мужа", — рассказывает Тардиф.
И вот среди них появилась Фарахани: красивая, молодая, харизматичная.

Крепкие материнские объятия

Слухи о том, что она закрутила роман с Макроном, ходят в Париже с марта 2025 года. Когда у Фарахани спрашивают об этом напрямую, она отвечает: "Нужно позволить слухам идти своим чередом. Правда это или ложь — они остаются слухами".
© Jean CatuffeБрижит Макрон, Эммануэль Макрон на праздновании победы футбольной команды "Пари Сен-Жермен" в кубке Лиги чемпионов
Брижит Макрон, Эммануэль Макрон, ПСЖ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Jean Catuffe
Брижит Макрон, Эммануэль Макрон на праздновании победы футбольной команды "Пари Сен-Жермен" в кубке Лиги чемпионов
Несколько месяцев спустя в интервью одному из журналов она призналась: "Я начала новую историю любви и понимаю, что влюблена".
В другом интервью Фарахани по собственной инициативе задает вопрос, почему мужчины остаются с женами, и сама же отвечает: "Моя теория заключается в том, что они находятся в объятиях своей матери. Их первая жена — это мать, которой у них никогда не было и которую они не могут отпустить, даже если без ума влюблены в кого-то другого".
По мнению Тардифа, именно большая разница в возрасте в конце концов стала причиной разлада супругов Макрон.
"Ей 73, она приближается к 80 — она хочет простой жизни, чтобы ее оставили в покое. Макрону скоро 50, и он полон сил", — подводит итог журналист.
 
 
 
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