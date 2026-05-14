Журналист, рассказавший о переписке Макрона с актрисой, уверен в информации - РИА Новости, 14.05.2026
17:11 14.05.2026
  • Французский журналист Флориан Тардиф утверждает, что ссору между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит вызвала переписка Макрона с франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани.
  • Тардиф заявил, что уверен в своей информации об этих связях, так как получил ее от близких к Макрону людей.
  • В окружении Брижит Макрон отвергли версию журналиста.
ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Французский журналист Флориан Тардиф, утверждающий, что ссору между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит вызвала откровенная переписка французского лидера с франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани, заявил, что уверен в своей информации об этих связях.
Тардиф накануне заявил, что Макрон получил в прошлом году удар в челюсть от своей жены Брижит из-за переписки с Фарахани: французский лидер якобы отправлял актрисе сообщения, "которые заходили достаточно далеко", что и вызвало ссору с Брижит, о которой президентская чета сожалеет. В окружении Брижит Макрон отвергли версию журналиста, заявив, что первая леди Франции никогда не стала бы проверять телефон своего мужа, писала газета Parisien.
"Эту информацию мне рассказали почти все близкие (Макрона - ред.), которых я расспросил. Да", - заявил он в эфире радиостанции Europe 1, отвечая на вопрос ведущего о том, уверен ли он в данной информации.
По словам Тардифа, граждане страны спустя почти 10 лет пребывания Макрона у власти "ничего не знают" о французском президенте и его жене. Журналист упомянул, что уже много лет работает с окружением Макрона и хорошо знает приближенных к нему людей, а информацию о причине ссоры Брижит с мужем получил из окружения французской первой леди.
Тардиф добавил, что при написании своей книги о президентской чете "Почти идеальная пара" он общался с людьми из близкого окружения французского лидера и его супруги.
В мае прошлого года лидер Франции с супругой прибыл во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар в лицо от своей супруги: на видео Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.
