Журналист, рассказавший о переписке Макрона с актрисой, уверен в информации

ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Французский журналист Флориан Тардиф, утверждающий, что ссору между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит вызвала откровенная переписка французского лидера с франко-иранской актрисой Гольшифте Фарахани, заявил, что уверен в своей информации об этих связях.

По словам Тардифа, граждане страны спустя почти 10 лет пребывания Макрона у власти "ничего не знают" о французском президенте и его жене. Журналист упомянул, что уже много лет работает с окружением Макрона и хорошо знает приближенных к нему людей, а информацию о причине ссоры Брижит с мужем получил из окружения французской первой леди.