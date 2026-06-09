Дольф Лундгрен стал послом пятиборья на Олимпиаде-2028

Лундгрену 68 лет. Он был капитаном сборной США по пятиборью на Олимпиаде 1966 года, однако не принимал участия в соревнованиях. Кроме того, на Играх в Атланте он входил в руководство команды по данной дисциплине.

"Современное пятиборье уже много лет является частью моей жизни, поэтому для меня большая честь вновь вернуться к этому виду спорта в новой роли. Больше всего меня вдохновляет то, как изменился этот спорт. Гонки с препятствиями привносят невероятную энергию и атлетизм, сохраняя при этом уникальную адаптивность и героизм, которые всегда отличали пятиборье. После встречи со спортсменами в Лос-Анджелесе я убедился, что они столь же преданы своему делу и вдохновляют окружающих, как и пятиборцы, которых я знал много лет назад. Я с нетерпением жду возможности помочь UIPM познакомить новую аудиторию с этим удивительным видом спорта по мере приближения Олимпийских игр, которые вновь пройдут в Лос-Анджелесе", - заявил Лундгрен.