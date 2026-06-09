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Дольф Лундгрен стал послом пятиборья на Олимпиаде-2028 - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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11:03 09.06.2026
Дольф Лундгрен стал послом пятиборья на Олимпиаде-2028

Американский актер Дольф Лундгрен стал послом пятиборья на Олимпиаде-2028

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАктер Дольф Лундгрен
Актер Дольф Лундгрен - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский актер Дольф Лундгрен стал послом Международного союза современного пятиборья (UIPM) на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
  • Дольф Лундгрен был капитаном сборной США по пятиборью на Олимпиаде 1966 года и входил в руководство команды на Играх в Атланте.
  • Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 по 30 июля 2028 года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Американский актер Дольф Лундгрен стал послом Международного союза современного пятиборья (UIPM) на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте организации.
Лундгрену 68 лет. Он был капитаном сборной США по пятиборью на Олимпиаде 1966 года, однако не принимал участия в соревнованиях. Кроме того, на Играх в Атланте он входил в руководство команды по данной дисциплине.
"Современное пятиборье уже много лет является частью моей жизни, поэтому для меня большая честь вновь вернуться к этому виду спорта в новой роли. Больше всего меня вдохновляет то, как изменился этот спорт. Гонки с препятствиями привносят невероятную энергию и атлетизм, сохраняя при этом уникальную адаптивность и героизм, которые всегда отличали пятиборье. После встречи со спортсменами в Лос-Анджелесе я убедился, что они столь же преданы своему делу и вдохновляют окружающих, как и пятиборцы, которых я знал много лет назад. Я с нетерпением жду возможности помочь UIPM познакомить новую аудиторию с этим удивительным видом спорта по мере приближения Олимпийских игр, которые вновь пройдут в Лос-Анджелесе", - заявил Лундгрен.
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе пройдут с 14 июля по 30 июля 2028 года.
Лундгрен - американский киноактер, режиссер, сценарист и продюсер, мастер боевых искусств шведского происхождения, исполнивший роль советского боксера Ивана Драго в четвертой части фильма "Рокки". Кроме того, он снимался в ряде картин, включая "Аквамен" (2018), "Разборка в маленьком Токио" (1991), "Универсальный солдат" (1992), "Каратель" (1989), а также во франшизе "Неудержимые" (2010, 2012, 2014).
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