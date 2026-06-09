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Корнев выиграл ЧР на дистанции 50 м вольным стилем и обновил рекорд страны - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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17:50 09.06.2026
Корнев выиграл ЧР на дистанции 50 м вольным стилем и обновил рекорд страны

Корнев выиграл ЧР на дистанции 50 м вольным стилем и снова обновил рекорд страны

© РИА Новости / Максим БогодвидЕгор Корнев
Егор Корнев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Егор Корнев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Егор Корнев одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию с результатом 21,06 секунды.
  • Он второй раз за соревнование обновил рекорд страны, показав в полуфинале время 21,12 секунды и превзойдя достижение Владимира Морозова (21,27), установленное в 2019 году.
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Егор Корнев одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию и во второй раз за соревнование обновил рекорд страны.
Результат Корнева составил 21,06 секунды. Вторым стал Даниил Косенков (21,78), третьим - Василий Кукушкин (21,91).
В понедельник в полуфинальном заплыве Корнев показал время 21,12 секунды и установил новый рекорд России. Он превзошел достижение Владимира Морозова (21,27), установленное в 2019 году.
Чемпионат России проходит в Казани завершится 11 июня.
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