Корнев выиграл ЧР на дистанции 50 м вольным стилем и обновил рекорд страны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Егор Корнев одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию с результатом 21,06 секунды.
- Он второй раз за соревнование обновил рекорд страны, показав в полуфинале время 21,12 секунды и превзойдя достижение Владимира Морозова (21,27), установленное в 2019 году.
КАЗАНЬ, 9 июн - РИА Новости. Егор Корнев одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем на чемпионате России по плаванию и во второй раз за соревнование обновил рекорд страны.
Результат Корнева составил 21,06 секунды. Вторым стал Даниил Косенков (21,78), третьим - Василий Кукушкин (21,91).
В понедельник в полуфинальном заплыве Корнев показал время 21,12 секунды и установил новый рекорд России. Он превзошел достижение Владимира Морозова (21,27), установленное в 2019 году.
Чемпионат России проходит в Казани завершится 11 июня.