Экс-игрок НХЛ перешел в "Автомобилист"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатеринбургский "Автомобилист" подписал контракт на два сезона с канадским защитником Кейлом Клэгом.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" подписал контракт с канадским защитником Кейлом Клэгом, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения рассчитан на два сезона.
Клэгу 28 лет. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) защитник был выбран во втором раунде клубом "Лос-Анджелес Кингз", помимо которого в североамериканской лиге он выступал за "Монреаль Канадиенс", "Баффало Сейбрз" и "Виннипег Джетс". Всего на его счету 94 матча в НХЛ, в которых защитник набрал 21 очко (2 гола + 19). Также канадец играл за клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) и Западной хоккейной лиги (WHL).
По итогам сезона-2025/26 "Автомобилист", набрав 84 очка, занял четвертое место в Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина команда завершила выступление в первом раунде, уступив уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2-4 в серии.