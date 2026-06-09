Рейтинг@Mail.ru
Экс-игрок НХЛ перешел в "Автомобилист" - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:48 09.06.2026 (обновлено: 12:49 09.06.2026)
Экс-игрок НХЛ перешел в "Автомобилист"

"Автомобилист" подписал контракт с канадским защитником Кейлом Клэгом

© Пресс-служба "Автомобилиста"Хоккеисты "Автомобилиста"
Хоккеисты Автомобилиста - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Пресс-служба "Автомобилиста"
Хоккеисты "Автомобилиста". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатеринбургский "Автомобилист" подписал контракт на два сезона с канадским защитником Кейлом Клэгом.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Екатеринбургский "Автомобилист" подписал контракт с канадским защитником Кейлом Клэгом, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения рассчитан на два сезона.
Клэгу 28 лет. На драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) защитник был выбран во втором раунде клубом "Лос-Анджелес Кингз", помимо которого в североамериканской лиге он выступал за "Монреаль Канадиенс", "Баффало Сейбрз" и "Виннипег Джетс". Всего на его счету 94 матча в НХЛ, в которых защитник набрал 21 очко (2 гола + 19). Также канадец играл за клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) и Западной хоккейной лиги (WHL).
По итогам сезона-2025/26 "Автомобилист", набрав 84 очка, занял четвертое место в Восточной конференции. В розыгрыше Кубка Гагарина команда завершила выступление в первом раунде, уступив уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2-4 в серии.
Болельщики Автомобилиста - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
"Автомобилист" подписал контракт с американцем Гроссом
5 июня, 14:39
 
ХоккейСпортЗападная хоккейная лигаКХЛ 2025-2026Национальная хоккейная лига (НХЛ)Монреаль КанадиенсАвтомобилистЛос-Анджелес Кингз
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Тринидад и Тобаго
    3
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    Зенит
    91
    85
  • Футбол
    Завершен
    Белоруссия
    Буркина-Фасо
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ДР Конго
    Чили
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Молдавия
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Э. Радукану
    А. Блинкова
    66
    03
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала