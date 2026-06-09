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Канадец Тирни вернулся в минское "Динамо" - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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10:24 09.06.2026 (обновлено: 10:53 09.06.2026)
Канадец Тирни вернулся в минское "Динамо"

Канадский форвард Кристофер Тирни подписал контракт с минским "Динамо"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгрок ХК "Динамо" Крис Тирни
Игрок ХК Динамо Крис Тирни - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Игрок ХК "Динамо" Крис Тирни. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канадский нападающий Кристофер Тирни подписал контракт с минским «Динамо» на два сезона.
  • Тирни выступал за минское «Динамо» в сезоне 2024/25, проведя 71 матч и набрав 28 очков.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Канадский нападающий Кристофер Тирни подписал контракт с минским "Динамо", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения 31-летнего форварда с минским клубом рассчитан на два сезона.
Тирни выступал в составе "Динамо" в сезоне-2024/25. Тогда он провел в составе клуба 71 матч и набрал 28 очков (12 голов + 16 передач) при коэффициенте полезности "+7". По окончании сезона "Динамо" объявило об уходе хоккеиста. Прошедший сезон форвард провел в составе швейцарского клуба "Амбри-Пиотта", где провел 44 встречи и набрал 19 баллов (7+12).
Тирни был выбран во втором раунде под общим 55-м номером клубом "Сан-Хосе Шаркс" на драфте НХЛ 2012 года. В НХЛ он выступал также в составе "Оттавы Сенаторз", "Флориды Пантерз", "Монреаль Канадиенс" и "Нью-Джерси Девилз". Всего в его активе 649 матчей и 248 очков (80+168) в НХЛ.
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