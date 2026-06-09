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"Кормят обещаниями": Фетисов об отсутствии сборной России на ЧМ-2027 - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Хоккей
 
13:14 09.06.2026 (обновлено: 14:22 09.06.2026)
"Кормят обещаниями": Фетисов об отсутствии сборной России на ЧМ-2027

Фетисов назвал отсутствие сборной России по хоккею на ЧМ-2027 нехорошей новостью

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Фетисов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация хоккея (IIHF) сформировала составы групп на чемпионат мира 2027 года, не включив в них сборную России.
  • Вячеслав Фетисов считает, что IIHF могла бы взять паузу до сентября, когда будет рассмотрен вопрос о допуске сборной России, и затем сформировать группы.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Международная федерация хоккея (IIHF) специально заранее сформировала составы групп на чемпионат мира 2027 года, хотя организация могла взять паузу до сентября, когда будет рассмотрен вопрос о допуске к турниру сборной России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.
В понедельник IIHF опубликовала состав групп на чемпионат мира 2027 года, куда не была включена сборная России. Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая.
"Нас все время кормят обещаниями. Как они будут принимать решение, если сборную России вдруг допустят? Кого они выгонят? Они же специально это сделали, хотя могли бы взять паузу, подождать до осени, а потом (в случае допуска россиян) сформировать группы. Если они хотят сделать что-то позитивное, исходя из логики. Нехорошая новость", - сказал Фетисов.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
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ХоккейСпортРоссияВячеслав ФетисовМеждународная федерация хоккея (IIHF)
 
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