"Кормят обещаниями": Фетисов об отсутствии сборной России на ЧМ-2027

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Международная федерация хоккея (IIHF) специально заранее сформировала составы групп на чемпионат мира 2027 года, хотя организация могла взять паузу до сентября, когда будет рассмотрен вопрос о допуске к турниру сборной России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов.