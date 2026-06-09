Компания "Вымпелком" вложит 165 млн рублей в развитие сети связи в КЧР

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Компания "Вымпелком" вложит 165,5 миллиона рублей до 2028 года в развитие сети связи в Карачаево-Черкесии согласно подписанному на полях ПМЭФ соглашению, сообщил глава республики Рашид Темрезов во вторник в ходе доклада-послания.

В 2026 году компания направит на развитие сети связи республики свыше 70 миллионов рублей.

"В приоритете — обеспечение устойчивой связью туристических территорий. В связи с ежегодным ростом турпотока принято решение о дальнейшем расширении инфраструктуры", — отмечают в пресс-службе правительства республики.

Кроме того, соглашение предусматривает внедрение технологий "умного города", искусственного интеллекта и анализа больших данных.