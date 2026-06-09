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Компания "Вымпелком" вложит 165 млн рублей в развитие сети связи в КЧР - РИА Новости, 09.06.2026
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Карачаево-Черкесская Республика
 
20:59 09.06.2026
Компания "Вымпелком" вложит 165 млн рублей в развитие сети связи в КЧР

Компания "Вымпелком" вложит 165 миллионов рублей в развитие сети связи в КЧР

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкДомбай
Домбай - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Компания "Вымпелком" вложит 165,5 миллиона рублей до 2028 года в развитие сети связи в Карачаево-Черкесии согласно подписанному на полях ПМЭФ соглашению, сообщил глава республики Рашид Темрезов во вторник в ходе доклада-послания.
В 2026 году компания направит на развитие сети связи республики свыше 70 миллионов рублей.
"В приоритете — обеспечение устойчивой связью туристических территорий. В связи с ежегодным ростом турпотока принято решение о дальнейшем расширении инфраструктуры", — отмечают в пресс-службе правительства республики.
Кроме того, соглашение предусматривает внедрение технологий "умного города", искусственного интеллекта и анализа больших данных.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Глава КЧР Рашид Темрезов на ежегодном докладе-послании - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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Вчера, 20:56
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовВымпелКом
 
 
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