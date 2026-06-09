Российские юниоры смогут выступить с флагом в 24 олимпийских видах спорта

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские юниоры могут выступать на мировой арене с флагом и гимном страны в 24 олимпийских видах спорта.

Речь идет о фехтовании, конном спорте, тяжелой атлетике, волейболе, бейсболе и софтболе, ски-альпинизме, керлинге, дзюдо и спортивной борьбе, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло, спортивной и художественной гимнастике.

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня наши юниоры могут равноправно — с флагом, гимном и национальной символикой — соревноваться на мировой арене в 24 олимпийских видах спорта", — сказал он.

В частности, речи идет о соревнованиях по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, бейсболу и софтболу, ски-альпинизму, керлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло, спортивной и художественной гимнастике.