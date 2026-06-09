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Российские юниоры смогут выступить с флагом в 24 олимпийских видах спорта - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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03:48 09.06.2026 (обновлено: 06:27 09.06.2026)
Российские юниоры смогут выступить с флагом в 24 олимпийских видах спорта

Чернышенко: российские юниоры смогут выступить с флагом в 24 видах спорта

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкБолельщики с флагами России
Болельщики с флагами России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские юниоры могут выступать на мировой арене с флагом и гимном страны в 24 олимпийских видах спорта.
  • Речь идет о фехтовании, конном спорте, тяжелой атлетике, волейболе, бейсболе и софтболе, ски-альпинизме, керлинге, дзюдо и спортивной борьбе, плавании, синхронном плавании, прыжках в воду и водном поло, спортивной и художественной гимнастике.
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Российским юниорам разрешили выступать с флагом и гимном в 24 олимпийских видах спорта, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Сегодня наши юниоры могут равноправно — с флагом, гимном и национальной символикой — соревноваться на мировой арене в 24 олимпийских видах спорта", — сказал он.
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В частности, речи идет о соревнованиях по фехтованию, конному спорту, тяжелой атлетике, волейболу, бейсболу и софтболу, ски-альпинизму, керлингу, дзюдо и спортивной борьбе, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду и водному поло, спортивной и художественной гимнастике.
Владимир Путин подчеркивал, что россияне с успехом возвращаются на мировые состязания. Допуск к соревнованиям с флагом и гимном к июню этого года вернули и взрослым соотечественникам в 12 олимпийских видах спорта.
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