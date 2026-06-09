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ISU примет решение по допуску россиян 13-14 июня, сообщил источник - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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21:39 09.06.2026
ISU примет решение по допуску россиян 13-14 июня, сообщил источник

Совет ISU примет решение по допуску российских юниоров после конгресса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорожане отдыхают на катке
Горожане отдыхают на катке - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Международного союза конькобежцев (ISU) примет решение по допуску спортсменов юниорского уровня из России и Белоруссии на заседании 13 и 14 июня.
  • Текущий состав совета фактически переложил решение на новых членов, которые будут избраны на конгрессе 10–12 июня.
  • Если решение не примут на втором в июне заседании, высока вероятность, что российские и белорусские спортсмены пропустят следующий сезон.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости, Влад Жуков. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) примет решение по допуску спортсменов юниорского уровня из России и Белоруссии на втором в этом месяце заседании, которое пройдет 13 и 14 июня, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.
Во вторник на Тенерифе (Испания) прошло заседание совета организации, предваряющее конгресс (10-12 июня). В ходе него будет избран новый состав совета.
"Текущий состав совета фактически переложил решение на новых членов, - сообщил один из собеседников агентства. - На данном этапе в кулуарах ISU и на официальных заседаниях предметно обсуждается только вопрос предстоящих выборов в органы организации. Все остальное будет обсуждаться сразу после конгресса. Заседание обновленных технических комитетов ISU пройдет в субботу (13 июня), а нового совета – в субботу и в воскресенье".
Другой собеседник агентства добавил, что, если решение не примут на втором в июне заседании, высока вероятность, что российские и белорусские спортсмены пропустят следующий сезон.
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