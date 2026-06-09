ISU примет решение по допуску россиян 13-14 июня, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет Международного союза конькобежцев (ISU) примет решение по допуску спортсменов юниорского уровня из России и Белоруссии на заседании 13 и 14 июня.

Текущий состав совета фактически переложил решение на новых членов, которые будут избраны на конгрессе 10–12 июня.

Если решение не примут на втором в июне заседании, высока вероятность, что российские и белорусские спортсмены пропустят следующий сезон.

МОСКВА, 9 июн – РИА Новости, Влад Жуков. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) примет решение по допуску спортсменов юниорского уровня из России и Белоруссии на втором в этом месяце заседании, которое пройдет 13 и 14 июня, сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации.

Во вторник на Тенерифе (Испания) прошло заседание совета организации, предваряющее конгресс (10-12 июня). В ходе него будет избран новый состав совета.

"Текущий состав совета фактически переложил решение на новых членов, - сообщил один из собеседников агентства. - На данном этапе в кулуарах ISU и на официальных заседаниях предметно обсуждается только вопрос предстоящих выборов в органы организации. Все остальное будет обсуждаться сразу после конгресса. Заседание обновленных технических комитетов ISU пройдет в субботу (13 июня), а нового совета – в субботу и в воскресенье".