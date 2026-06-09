Сборная Испании обыграла Перу в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Испании по футболу обыграла команду Перу в товарищеском матче со счетом 3:1.
- Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, а сборная Испании сыграет в группе Н с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Испании по футболу обыграла команду Перу в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.
Встреча, прошедшая в Пуэбле (Мексика), завершилась со счетом 3:1 в пользу испанской команды, в составе которой отличились Микель Оярсабаль (2) и Педри (32), также автогол записан на вратаря перуанской команды Педро Гальесе (53). В составе сборной Перу гол забил Хайро Велес (66).
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Победитель мирового первенства 2010 года и действующий чемпион Европы сборная Испании сыграет в группе Н, где встретится с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Перуанцы не смогли отобраться на чемпионат мира 2026 года.
Товарищеские матчи
09 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
66’ • Jairo Velez
(Маркос Лопес)
02’ • Микель Ойарсабаль
(Пау Кубарси)
32’ • Педри
53’ • Педро Гальесе (А)