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Сборная Испании обыграла Перу в товарищеском матче перед ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:15 09.06.2026 (обновлено: 10:40 09.06.2026)
Сборная Испании обыграла Перу в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла Перу в товарищеском матче перед стартом ЧМ-2026

© Фото : Страница компании Adidas в социальных сетяхПрезентация новой формы сборной Испании (на фото: Педри)
Презентация новой формы сборной Испании (на фото: Педри) - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фото : Страница компании Adidas в социальных сетях
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Испании по футболу обыграла команду Перу в товарищеском матче со счетом 3:1.
  • Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля, а сборная Испании сыграет в группе Н с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Испании по футболу обыграла команду Перу в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.
Встреча, прошедшая в Пуэбле (Мексика), завершилась со счетом 3:1 в пользу испанской команды, в составе которой отличились Микель Оярсабаль (2) и Педри (32), также автогол записан на вратаря перуанской команды Педро Гальесе (53). В составе сборной Перу гол забил Хайро Велес (66).
Чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Победитель мирового первенства 2010 года и действующий чемпион Европы сборная Испании сыграет в группе Н, где встретится с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Перуанцы не смогли отобраться на чемпионат мира 2026 года.
Товарищеские матчи
09 июня 2026 • начало в 05:00
Завершен
Перу
1 : 3
Испания
66‎’‎ • Jairo Velez
(Маркос Лопес)
02‎’‎ • Микель Ойарсабаль
(Пау Кубарси)
32‎’‎ • Педри
(Ферран Торрес)
53‎’‎ • Педро Гальесе (А)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
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