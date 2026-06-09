Ротенберг: сборная России попытается удержать первое место в рейтинге IIHF

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России сохранила лидерство в рейтинге национальных команд IIHF, несмотря на отстранение от участия в международных турнирах.
- Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что сборная будет стараться удерживать первое место в рейтинге.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что сборная России будет стараться удерживать первое место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF).
"Мы заслуженно на первом месте. Мы очень много работали, чтобы быть на этой строчке рейтинга. Да, не каждый раз нам удавалось стать чемпионами мира. Но мы выиграли юношескую Олимпиаду, выиграли Олимпиаду в 2018 году. В целом у нас больше всех медалей, поэтому сейчас мы на заслуженном первом месте. Будем дальше стремиться удерживать эту позицию", - сказал Ротенберг.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.