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Ротенберг: сборная России попытается удержать первое место в рейтинге IIHF - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Хоккей
 
14:31 09.06.2026 (обновлено: 15:10 09.06.2026)
Ротенберг: сборная России попытается удержать первое место в рейтинге IIHF

РИА Новости: Ротенберг назвал заслуженной первую строчку России в рейтинге IIHF

© из личного архива Романа РотенбергаПервый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© из личного архива Романа Ротенберга
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России сохранила лидерство в рейтинге национальных команд IIHF, несмотря на отстранение от участия в международных турнирах.
  • Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что сборная будет стараться удерживать первое место в рейтинге.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил РИА Новости, что сборная России будет стараться удерживать первое место в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF).
В начале июня был опубликован обновленный рейтинг национальных команд IIHF, в нем отстраненная от участия в международных турнирах сборная России сохранила лидерство.
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"Мы заслуженно на первом месте. Мы очень много работали, чтобы быть на этой строчке рейтинга. Да, не каждый раз нам удавалось стать чемпионами мира. Но мы выиграли юношескую Олимпиаду, выиграли Олимпиаду в 2018 году. В целом у нас больше всех медалей, поэтому сейчас мы на заслуженном первом месте. Будем дальше стремиться удерживать эту позицию", - сказал Ротенберг.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация в сентябре рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену.
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