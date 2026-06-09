Тарасова назвала причину перехода Игнатова в группу Тутберидзе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Макар Игнатов перешел в группу тренера Этери Тутберидзе.
- Игнатов попрощался с командой «Ангелов Плющенко» еще весной.
- В группе Тутберидзе тренируется жена Игнатова — вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Трусова.
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что переход серебряного призера чемпионата страны Макара Игнатова в группу тренера Этери Тутберидзе вызван жизненными и спортивными причинами.
В понедельник о переходе фигуриста РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. Отмечается, что спортсмен попрощался с командой "Ангелов Плющенко", где тренировался в минувшем сезоне, еще весной. В понедельник он вышел на лед группы Тутберидзе вместе с остальными учениками клуба. Также в группе Тутберидзе тренируется жена Игнатова – вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александра Трусова. Она вернулась в "Хрустальный" в нынешнее межсезонье, ранее она также занималась в "Ангелах Плющенко".
"Я думаю, что переход Макара Игнатова вызван спортивными и человеческими причинами. На мой взгляд, в прошлом году, тренируясь у Евгения Плющенко, он очень прибавил. Но о мотивах лучше спросить у него", - сказала Тарасова.