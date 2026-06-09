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ГД приняла закон о штрафах за отказ проводить авторизацию пользователей - РИА Новости, 09.06.2026
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16:18 09.06.2026 (обновлено: 17:56 09.06.2026)
ГД приняла закон о штрафах за отказ проводить авторизацию пользователей

Госдума приняла закон о штрафах за отказ проводить авторизацию пользователей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном чтении закон об административной ответственности владельцев сайтов и приложений за нарушение правил авторизации пользователей.
По уже действующим законам владельцы информационных ресурсов должны проводить авторизацию пользователей одним из трех способов: по номеру телефона, через Единую систему идентификации и аутентификации или Единую биометрическую систему либо же при помощи российского сервиса авторизации. Принятый закон устанавливает штрафы за нарушение этого требования: от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 500 до 700 тысяч — для юридических.
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Аналогичные штрафы грозят и за нарушение правил использования рекомендательных технологий. Закон обязывает владельцев сайтов информировать пользователей о применении таких технологий и размещать соответствующие правила.
За повторное нарушение штрафы будут выше.
Отдельная норма касается операторов связи, которые не выполняют требования по установке оборудования для оперативно-разыскной деятельности или раскрывают тактику проведения таких мероприятий. Юридических лиц за это будут штрафовать на сумму от трех до пяти миллионов рублей.
По словам соавтора законопроекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина, обычных пользователей интернета такая норма не коснется — только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже два года игнорируют закон. Инициатива, по его словам, направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран.
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РоссияАнтон ГорелкинГосдума РФ
 
 
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