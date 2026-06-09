ГД приняла закон о штрафах за отказ проводить авторизацию пользователей

По уже действующим законам владельцы информационных ресурсов должны проводить авторизацию пользователей одним из трех способов: по номеру телефона, через Единую систему идентификации и аутентификации или Единую биометрическую систему либо же при помощи российского сервиса авторизации. Принятый закон устанавливает штрафы за нарушение этого требования: от 10 до 20 тысяч рублей для граждан, от 30 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 500 до 700 тысяч — для юридических.