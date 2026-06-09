Краткий пересказ от РИА ИИ Госдума приняла закон о введении лицензирования розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России.

Лицензирование направлено на повышение прозрачности рынка, сокращение нелегального оборота и защиту несовершеннолетних от табака и вейпов.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, а с 1 марта 2027 года будет запрещено торговать табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о введении лицензирования розничной и оптовой торговли табачной и никотинсодержащей продукцией в России.

Дмитрия Григоренко. Лицензирование позволит сделать рынок табачной и никотинсодержащей продукции более прозрачным, сократить долю нелегального оборота и оградить несовершеннолетних от табака и вейпов, поясняли журналистам в аппарате вице-премьера РФ

Лицензированию будут подлежать закупка табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для нее; хранение и поставка таких закупленных продукции и сырья (оптовая торговля); розничная и развозная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией.

Лицензии на оптовую торговлю будет выдавать Росалкогольтабакконтроль, на розничную и развозную - органы исполнительной власти субъектов РФ, поэтому доходы от их выдачи будут поступать, соответственно, в федеральный и региональные бюджеты.

Срок действия таких лицензий будет составлять не более пяти лет. Для получения лицензии предусмотрен ряд требований, в том числе уплата госпошлины за ее выдачу и отсутствие налоговой задолженности на сумму более 3 тысяч рублей.

Кроме того, для получения лицензии на розничную торговлю ее соискателю с 1 марта 2028 года необходимо будет иметь торговый объект площадью не менее 5 квадратных метров в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или аренде, либо в безвозмездном пользовании (в отношении объекта, находящегося в безвозмездном пользовании " Почты России "). При этом региональными законами минимальный размер площади такого торгового объекта может быть увеличен, но не более чем в два раза.

Санкт-Петербурге и Кроме того, границы прилегающих к образовательным организациям территорий, на которых запрещена розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, местные власти (в Москве Севастополе - их власти) будут определять по правилам, установленным правительством РФ. Причем эти границы будут определяться с учетом результатов общественных обсуждений.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. В частности, с 1 марта 2027 года будет запрещено торговать оптом и в розницу без лицензии, а также принимать на хранение табачную и никотинсодержащую продукцию, сырье для нее от организаций и ИП, не имеющих такой лицензии.