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Госдеп не указал тему Украины в повестке разговора Рубио и фон дер Ляйен - РИА Новости, 09.06.2026
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20:18 09.06.2026
Госдеп не указал тему Украины в повестке разговора Рубио и фон дер Ляйен

Госдеп не указал украинский конфликт в повестке разговора Рубио и фон дер Ляйен

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
  • Главной темой разговора стала координация и реагирование ЕС и США на вспышку эболы в Демократической Республике Конго и Уганде.
  • Украинский конфликт не упомянули среди тем.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Госдепартамент США во вторник не упомянул украинский конфликт среди тем телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Госсекретарь Марко Рубио провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили координацию и реагирование ЕС и США на вспышку эболы в Демократической Республике Конго и Уганде", - говорится в заявлении американского ведомства.
Украина в заявлении не упомянута, однако отмечается, что защита здоровья американцев и предотвращение вспышки эболы в США остаются приоритетами Вашингтона.
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В миреСШАМарко РубиоУрсула фон дер ЛяйенУкраинаГосударственный департамент СШАЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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