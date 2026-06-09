Госдеп не указал тему Украины в повестке разговора Рубио и фон дер Ляйен

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
- Главной темой разговора стала координация и реагирование ЕС и США на вспышку эболы в Демократической Республике Конго и Уганде.
- Украинский конфликт не упомянули среди тем.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Госдепартамент США во вторник не упомянул украинский конфликт среди тем телефонного разговора госсекретаря Марко Рубио и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Госсекретарь Марко Рубио провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили координацию и реагирование ЕС и США на вспышку эболы в Демократической Республике Конго и Уганде", - говорится в заявлении американского ведомства.
Украина в заявлении не упомянута, однако отмечается, что защита здоровья американцев и предотвращение вспышки эболы в США остаются приоритетами Вашингтона.