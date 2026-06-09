Украинских параармрестлеров оштрафовали за отказ слушать гимн России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские параармрестлеры Дмитрий Луцишин и Леонид Сидорчук были оштрафованы EAF на 250 евро каждый за отказ слушать гимн России на церемонии награждения.
- На чемпионате Европы в Будапеште в категории до 60 кг среди мужчин с церебральным параличом золотую медаль завоевал россиянин Андрей Гаврилов, а украинцы заняли второе и третье места.
- После награждения был включен гимн России, и оба украинца покинули пьедестал, нарушив регламент соревнований.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука на 250 евро каждого за отказ слушать гимн РФ на церемонии награждения после победы россиянина Андрея Гаврилова на чемпионате Европы.
Соревнования среди параармрестлеров на чемпионате Европы проходили 14-15 мая в Будапеште. В весовой категории до 60 кг в борьбе левой рукой среди мужчин с церебральным параличом золотую медаль завоевал Гаврилов, вторым стал Сидорчук, третьим - Луцишин. После награждения спортсменов был включен гимн России, оба украинца покинули пьедестал, нарушив регламент награждения соревнований.
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"Я занял третье место на левую руку, а мой коллега по сборной – второе место. Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Я был просто в шоке в первые минуты. Меня потом еще взяли на допинг-контроль, и допинг-офицер спросил, зачем я покинул подиум награждения. Штраф заплатили - 250 евро на каждого", - заявил Луцишин порталу Tribuna.
В протоколах EAF Гаврилов указан как нейтральный спортсмен, однако после его победы был продемонстрирован флаг России, а на подиуме звучал гимн страны.
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