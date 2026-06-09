Тренер тринидадцев прокомментировал матч против сборной России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг заявил, что его команда достойно держалась против превосходящих в классе российских футболистов в товарищеском матче.
- Сборная России разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0.
- Кинг отметил, что постоянная ротация состава сборной России доставляла сложности при подготовке к матчу.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг заявил, что его команда достойно держалась против превосходящих в классе российских футболистов в товарищеском матче.
Сборная России во вторник в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0.
"Было большим удовольствием сыграть с Россией. Игра была тяжелой, пропустили быстрый гол. Мы создавали моменты, но не реализовывали их. Россия проявила себя очень хорошо. Мы держались достойно, этот матч позволил проявить себя нашим молодым ребятам", - сказал Кинг журналистам.
"Начали довольно медленно, особенно первые 20 минут. А потом стало получаться играть в футбол. После двух голов сменили тактику", - пояснил специалист.
Кинг добавил, что постоянная ротация состава сборной России доставила проблемы при подготовке к матчу: "Проанализировали последние 3-4 матча сборной России. Конечно, постоянная смена состава Валерием Карпиным доставляла сложности, но мы, считаю, проявили себя хорошо".