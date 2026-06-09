Тренер тринидадцев прокомментировал матч против сборной России

КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг заявил, что его команда достойно держалась против превосходящих в классе российских футболистов в товарищеском матче.

"Было большим удовольствием сыграть с Россией. Игра была тяжелой, пропустили быстрый гол. Мы создавали моменты, но не реализовывали их. Россия проявила себя очень хорошо. Мы держались достойно, этот матч позволил проявить себя нашим молодым ребятам", - сказал Кинг журналистам.