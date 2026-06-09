Рейтинг@Mail.ru
Тренер тринидадцев прокомментировал матч против сборной России - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:26 09.06.2026 (обновлено: 23:29 09.06.2026)
Тренер тринидадцев прокомментировал матч против сборной России

Тренер тринидадцев: сборная России играла хорошо, но и мы держались достойно

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг заявил, что его команда достойно держалась против превосходящих в классе российских футболистов в товарищеском матче.
  • Сборная России разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0.
  • Кинг отметил, что постоянная ротация состава сборной России доставляла сложности при подготовке к матчу.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг заявил, что его команда достойно держалась против превосходящих в классе российских футболистов в товарищеском матче.
Сборная России во вторник в Калининграде разгромила команду Тринидада и Тобаго со счетом 3:0.
Футбол. Товарищеский матч. - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
"Могли забить семь": Карпин остался доволен игрой сборной
Вчера, 23:05
"Было большим удовольствием сыграть с Россией. Игра была тяжелой, пропустили быстрый гол. Мы создавали моменты, но не реализовывали их. Россия проявила себя очень хорошо. Мы держались достойно, этот матч позволил проявить себя нашим молодым ребятам", - сказал Кинг журналистам.
"Начали довольно медленно, особенно первые 20 минут. А потом стало получаться играть в футбол. После двух голов сменили тактику", - пояснил специалист.
Кинг добавил, что постоянная ротация состава сборной России доставила проблемы при подготовке к матчу: "Проанализировали последние 3-4 матча сборной России. Конечно, постоянная смена состава Валерием Карпиным доставляла сложности, но мы, считаю, проявили себя хорошо".
Юношеская сборная России по футболу до 19 лет - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Сборная России по футболу U-19 разгромила Египет в товарищеском матче
Вчера, 22:25
 
ФутболРоссияТринидадТобагоВалерий Карпин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Тринидад и Тобаго
    3
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    Зенит
    91
    85
  • Футбол
    Завершен
    Белоруссия
    Буркина-Фасо
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ДР Конго
    Чили
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Молдавия
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Э. Радукану
    А. Блинкова
    66
    03
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала