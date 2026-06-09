Юношеская сборная России по футболу сыграла вничью с командой Туниса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России до 16 лет сыграла вничью со сверстниками из Туниса во втором товарищеском матче.
- Встреча прошла в тунисском городе Хаммам-Лиф и завершилась со счетом 2:2.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная России, составленная из футболистов до 16 лет, сыграла вничью со сверстниками из Туниса во втором товарищеском матче.
Встреча прошла в тунисском городе Хаммам-Лиф и завершилась со счетом 2:2. В составе сборной России мячи забили Эдуард Акопьян (51-я минута) и Михаил Суродин (62).
В первом из двух запланированных матчей, 6 июня, сильнее были футболисты сборной Туниса (2:1).