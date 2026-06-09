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Юношеская сборная России по футболу сыграла вничью с командой Туниса - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:32 09.06.2026
Юношеская сборная России по футболу сыграла вничью с командой Туниса

Юношеская сборная России по футболу сыграла вничью со сверстниками из Туниса

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости
Футбольный мяч. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России до 16 лет сыграла вничью со сверстниками из Туниса во втором товарищеском матче.
  • Встреча прошла в тунисском городе Хаммам-Лиф и завершилась со счетом 2:2.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная России, составленная из футболистов до 16 лет, сыграла вничью со сверстниками из Туниса во втором товарищеском матче.
Встреча прошла в тунисском городе Хаммам-Лиф и завершилась со счетом 2:2. В составе сборной России мячи забили Эдуард Акопьян (51-я минута) и Михаил Суродин (62).
В первом из двух запланированных матчей, 6 июня, сильнее были футболисты сборной Туниса (2:1).
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