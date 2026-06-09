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Палладино покинул пост главного тренера "Аталанты" - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
19:45 09.06.2026
Палладино покинул пост главного тренера "Аталанты"

Палладино оставил должность главного тренера "Аталанты"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Раффаэле Палладино оставил должность главного тренера «Аталанты» из Бергамо.
  • Вместе с Палладино от занимаемых должностей освобожден его тренерский штаб.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Раффаэле Палладино оставил должность главного тренера "Аталанты" из Бергамо, сообщается на сайте клуба итальянской футбольной Серии А.
Вместе с Палладино от занимаемых должностей освобожден его тренерский штаб. Специалист возглавил "Аталанту" в ноябре 2025 года, подписав контракт до конца сезона-2026/27. Под его руководством бергамаски финишировали седьмыми в прошедшем розыгрыше чемпионата Италии.
Палладино 42 года, ранее он руководил "Фиорентиной", с которой дошел до полуфинала Лиги конференций. Также Палладино возглавлял "Монцу".
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ФутболСпортБергамоРаффаэле ПалладиноАталантаФиорентинаСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
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