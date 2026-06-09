Палладино покинул пост главного тренера "Аталанты"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Раффаэле Палладино оставил должность главного тренера «Аталанты» из Бергамо.
- Вместе с Палладино от занимаемых должностей освобожден его тренерский штаб.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Раффаэле Палладино оставил должность главного тренера "Аталанты" из Бергамо, сообщается на сайте клуба итальянской футбольной Серии А.
Вместе с Палладино от занимаемых должностей освобожден его тренерский штаб. Специалист возглавил "Аталанту" в ноябре 2025 года, подписав контракт до конца сезона-2026/27. Под его руководством бергамаски финишировали седьмыми в прошедшем розыгрыше чемпионата Италии.
Палладино 42 года, ранее он руководил "Фиорентиной", с которой дошел до полуфинала Лиги конференций. Также Палладино возглавлял "Монцу".